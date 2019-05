CONCERTO RADIO ITALIA. LUNEDÌ 27 MAGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO

Ordinanza per vietare la vendita e l’introduzione in piazza Duomo di vetro, lattine, bottiglie di plastica, fuochi d’artificio, petardi e spray urticante

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2019 – Lunedì 27 maggio Radio Italia organizza LIVE-IL CONCERTO in piazza Duomo. Visto il grande afflusso di persone, l’Amministrazione comunale ha concordato con gli organizzatori e con le autorità di pubblica sicurezza alcuni provvedimenti per limitare quanto più possibile disagi alla città e ai partecipanti e garantirne la sicurezza.

Vi saranno alcune restrizioni alla viabilità a partire dalle ore 14 di lunedì fino alle ore 02.00 di martedì. La chiusura al traffico dei veicoli, oltre che in piazza Duomo, è prevista anche in via Mazzini, via Orefici, via Palazzo Reale, via Cardinal Martini, corso Vittorio Emanuele II, via Santa Radegonda, via San Raffaele, via Mercanti, Galleria Vittorio Emanuele II. Tutte queste località saranno transennate e anche solo per il transito da parte dei pedoni sarà necessario sottoporsi ai controlli di sicurezza. In particolare, piazza Duomo verrà completamente chiusa anche al transito quando dovesse riempirsi per il pubblico del concerto, pertanto si consiglia di preferire percorsi alternativi fin da metà pomeriggio.

Dalle ore 14 fino al termine del concerto, l’ingresso e l’uscita dalle mostre di Palazzo Reale saranno consentiti solo da via Pecorari, mentre l’accesso e l’uscita dal Museo del Novecento saranno possibili da via Marconi e non da Piazzetta Reale.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fino a tarda notte. Le linee M1 e M3 prolungano l’orario con ultime partenze dal centro previste intorno all’1.10 circa. I treni della M1 che viaggiano oltre il normale orario della mezzanotte faranno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. A partire dal primo pomeriggio, intorno alle 14 circa, sarà chiusa la stazione M1-M3 di Duomo. Per cambiare linea si suggeriscono le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo è possibile usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. Dalle 13.30 circa, le linee 2, 3, 14, 16 e 19 saranno temporaneamente deviate e subiranno rallentamenti. Informazioni sui percorsi modificati sul sito e sull’app Atm. Per pianificare il proprio viaggio, è consigliabile considerare le linee metropolitane.

Prolungano l’orario di apertura fino alle 2:30 di notte i parcheggi di interscambio con le stazioni della metropolitana di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie.

Gli sportelli del Atm Point e dell’Info Point Area B e C nella stazione di Duomo chiuderanno alle 13. Assistenti alla clientela saranno a disposizione dei passeggeri nelle stazioni vicine a piazza Duomo per dare informazioni sugli orari, soluzioni di viaggio e biglietti. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.atm.it, sull’app mobile alla voce News e sull’account twitter @atm_informa.

Per evitare che il grande afflusso di persone possa creare disagi, l’Amministrazione ha emesso un’ordinanza che prevede dalle 8 del mattino di lunedì 27 maggio alle 3 del mattino di martedì 28 maggio, in piazza Duomo e nelle vie limitrofe nel raggio di 200 metri, il divieto di introdurre o vendere bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse e di portare o utilizzare nell’area fuochi artificiali, petardi e spray urticanti. È consentito agli esercizi commerciali la vendita di bevande, previa spillatura in contenitori di plastica o carta. L’ordinanza dispone anche il divieto di vendita e di consumo di bevande superalcoliche all’esterno dei pubblici esercizi e l’esercizio del commercio in forma itinerante. Sarà consentito invece per i locali la consumazione in contenitori di vetro e di super alcolici nel caso di servizio al tavolo.

Per garantire la sicurezza, oltre alle forze dell’ordine, saranno presenti oltre 80 agenti di Polizia Locale per gestire la viabilità e i controlli antiabusivismo.

