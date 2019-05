Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019: ecco i numeri del corpo elettorale

I cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 26 maggio 2019 per esprimere la propria preferenza

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 25 maggio 2019 – Il Presidente della Repubblica con decreto del 22 marzo 2019, ha convocato, per il giorno di domenica 26 maggio p.v., i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Ha altresì convocato, per lo stesso giorno, i comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n.04 (Trento) e n.06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Inoltre, con decreto del Ministro dell’interno del 20 marzo 2019 è stata fissata, nel medesimo giorno, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 9 giugno 2019.

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Nella stessa data si svolgeranno le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Piemonte.

