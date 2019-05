EUSALP, ASSESSORE AMBIENTE: SVILUPPO AREE ALPINE PASSA PER GLI SMART VILLAGES

(mi-lorenteggio.com) Courmayeur/AO, 24 maggio 2019 – Favorire lo sviluppo delle zone

rurali alpine grazie a soluzioni innovative. Questa la direzione

indicata dalla Strategia europea per la Regione alpina (Eusalp)

durante il convegno ‘Smart villages, una prospettiva comune

attraverso differenti visioni – Call for posters’ cui ha

partecipato l’assessore della Regione Lombardia all’Ambiente e

Clima, coordinatore di Eusalp.

“La popolazione delle aree urbane è al 70% e arriverà al 75% nel

2030/2040 e produrrà 80% del Pil. L’Europa è partita delle smart

cities e questo fenomeno – ha detto l’assessore – che è ancora

il retaggio della vecchia economia del territorio, sta aprendo a

prospettive diverse grazie al crescente impatto delle dinamiche

ambientali, della necessità della sostenibilità e della qualità

della vita, che riportano in gioco i territori che prima erano

periferici”.

SMART VILLGES: IDEA CHE NASCE DAL BASSO – L’assessore ha

sottolineato come “si stia aprendo a una nuova centralità, che

ha bisogno di poter avere a disposizione strumenti e servizi che

hanno le grandi città e questo è possibile grazie allo strumento

degli Smart Villages. Un’idea che nasce dal basso, con una

prospettiva sussidiaria, che non mette in gioco solo le

istituzioni, ma il protagonismo sociale, diventando un modo

nuovo di concepire il territorio e creando un’opportunità di

sviluppo”.

All’incontro hanno partecipato istituzioni, ricercatori,

responsabili di progetto, associazioni al fine di fornire nuovi

input per l’introduzione di Smart Villages nella strategia

europea per la regione alpina, che coinvolge 48 Regioni

appartenenti 7 Stati.

Redazione