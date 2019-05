Lentate sul Seveso. Incidente lungo la S.P. 174, grave 25enne

(mi-Lorenteggio.com) Lentate sul Seveso, 25 marzo 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, lungo la via Manzoni, il tratto cittadino della S.P. 174, in prossimità della curva con via B. Croce, un 25enne è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Lentate dopo essersi ribaltato con la propria vettura. Estratto dall’abitacolo del mezzo dai Vigili del Fuoco, è stato portato in ambulanza in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica.

V. A.