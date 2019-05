Omicidio a Cusano Milanino: uccide l’ex della fidanzata

(mi-lorenteggio.com) Cusano Milanino, 25 maggio 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.00, in viale Buffoli, un 43enne stando ad una prima ricostruzione, sarebbe entrato nel cortile dell’abitazione della ex, per, poi, trovarsi davanti il nuovo fidanzato, un 37enne di Paderno Dugnano, con il quale è nata una violenta lite culminata con l’accoltellamento dell’ex compagno, che, è deceduto subito dopo il ricovero all’ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire tutta la dinamica, mentre, il 37enne è in stato di fermo.

V. A.