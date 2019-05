Onorificenza civica della Città di Rho all’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo” (AGCAM)

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 maggio 2019 – L’Amministrazione Comunale di Rho ha conferito l’onorificenza civica della Città (la cerimonia si terrà sabato 1° giugno alle 20:30 in Piazza Visconti) all’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo” (AGCAM), per la sua ultra ventennale presenza sul territorio. il gruppo è nato in modo informale nel 1994 come “Amici Mazzesi”, ed ha proposto i primi incontri nella Cascina Mazzino, nel corso del 1995; a settembre l’incontro con l’artista Bruno Munari, a novembre con una camminata e a dicembre con la festa di Natale. In seguito il Gruppo è stato aperto a tutti coloro che avevano idee e voglia di costruire qualcosa di nuovo. L’AGCAM è infatti nata dalla voglia di “movimentare” il tempo libero, sia quello proprio, sia quello della “comunità mazzese”, con attività culturali e non solo. Mazzo di Rho, agli inizi degli anni ’90, era un quartiere “dormitorio”, con un notevole aumento di abitanti provenienti dalle zone limitrofe ma con, al contempo, una situazione di totale “assopimento” dal punto di vista delle iniziative, del coinvolgimento della popolazione e della conseguente condivisione di eventi e momenti di ritrovo “comunitari”. Tante altre sono state le manifestazioni organizzate nel corso degli anni, ma indubbiamente il fiore all’occhiello dell’AGCAM è rappresentato dal Concorso di Poesia per ragazzi delle medie inferiori e superiori del “CALENDIMAGGIO”, giunto quest’anno alla 22° edizione (e dalla parallela rassegna teatrale del “TEATROASCUOLA”), grazie alla grande “intuizione” che lo ha generato. L’AGCAM è sempre stata assolutamente convinta che molte idee nascono dalla iniziale quanto “semplice” osservazione delle persone e delle cose che ci circondano. Chi non ha scritto almeno una poesia o un “pensiero” nella propria gioventù? Chi non ha trascritto “sulla carta” un’emozione, una gioia e, certamente, anche una delusione….? Agli inizi degli anni ’90, ci si è accorti che i figli e molti dei loro compagni ed amici, scrivevano delle poesie o, comunque, ci provavano; così è nata l’idea! Perché non raccogliere questa “voglia”, prima di tutto di comunicare, in una raccolta da consegnare alla storia e alla cultura del territorio? Perché non trasformare questa intima espressione di se stessi, in un Concorso al quale fare partecipare “liberamente” (questa è la vera forza della manifestazione….) tutti coloro che ne hanno voglia e che, al contempo, vogliono mettersi in gioco e sfidare i propri limiti per migliorarsi? Non importa la forma o il tema, la “bellezza poetica” o la rima; quello che “conta”, sino dalla ormai lontana prima edizione, era e rimane la voglia di fermare nel tempo un pensiero o un sentimento, un disagio o un grido di gioia, un pianto o una risata. Dal 1996 l’AGCAM ha organizzato il Concorso in stretta “collaborazione” con la Biblioteca per ragazzi “Angela Piras” di Mazzo di Rho e con le due Biblioteche Comunali di Rho e di Arese. Per i primi tre anni è stato “supportato” da tutte le Circoscrizioni di Rho; in seguito è stato preso direttamente in carico dall’Amministrazione Comunale rhodense che, insieme a quella di Arese che l’affianca dalla sesta edizione (anno 2002), lo “sponsorizzano”. Nei 22 anni del Concorso le opere presentate sono state più di 6000, a fronte di più di 4000 studenti che si sono cimentati; numeri “importanti” che testimoniano il successo, nel corso degli anni, di una manifestazione che, senza presunzione ed enfasi “esagerata”, è ormai entrata a fare parte radicalmente del territorio, con le relative e “positive” ricadute dal punto di vista sociale. Alcuni dei vincitori del Calendimaggio sono oggi dei giovani scrittori a tutti gli effetti, che hanno già pubblicato delle opere in prima persona come, ad esempio, Cristina L’Arocca, Alice Serrao e Paolo Valentino. Dalla 20^ edizione del “CALENDIMAGGIO”, l’AGCAM ha ideato, per il Triennio delle Medie Superiori, il Concorso di Prosa ”Un racconto per te”, a ricordo del Prof. Valdo Pernumian, presidente della Giuria del Concorso sino dalla prima edizione. Negli ultimi tre anni, l’AGCAM cura in prima persona anche importanti eventi musicali come, ad esempio, il Concerto di Natale nella Chiesa di Santa Croce a Mazzo, con la partecipazione di orchestrali e coristi di assoluto rilievo e prestigio e che rappresenta ormai un punto fermo nel panorama musicale rhodense, tanto atteso dalla popolazione mazzese e non solo. Per l’AGCAM, l’onorificenza civica è al contempo un prestigioso traguardo, come attestato ufficiale per le tante attività ed eventi creati, ma anche e soprattutto, un nuovo punto di partenza, per continuare a sviluppare nuove idee, nuovi progetti, nuove…..sfide, il tutto con la presenza sempre tenace ed “ottimista” dei suoi fondatori e di tutte le altre persone che nel corso degli sono salite su questo “gioioso trenino” della fantasia e dei “pensieri positivi”. L’AGCAM vuole continuare ad essere, sempre di più, una costante presenza aggregatrice, una certezza e, con un po’ di “sana ambizione”, un punto di riferimento sul territorio rhodense, nell’ambito di potere e di sapere “generare cultura” per tutti.

