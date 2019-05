OPEN DAY ALLA STATALE, IN SEIMILA ALLA GIORNATA DI ORIENTAMENTO DEDICATA ALLE MATRICOLE

Una nuova triennale in inglese, International Politics Law and Economics, l’Osservatorio per il diritto allo studio, un aumento del 50% delle borse di studio e borracce “stop plastica” per tutte le matricole tra le novità del prossimo anno accademico in Statale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2019 – Seimila studenti prossimi alla maturità hanno affollato oggi la sede centrale della Statale per l’Open Day la tradizionale giornata di orientamento per future matricole, alle prese con la scelta del proprio percorso di studio universitario, promossa dal Cosp – Centro per l’Orientamento allo studio e alle professioni.

Dopo il benvenuto del Rettore Elio Franzini e il saluto dei laureati degli scorsi anni, che hanno portato la loro testimonianza alle future matricole, al centro della giornata vi sono stati gli incontri di presentazione delle lauree triennali e delle magistrali a ciclo unico, seminari, lezioni, laboratori tematici, con un percorso di orientamento specificamente dedicato agli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Nella ricca offerta formativa a disposizione delle matricole – 76 lauree tra triennali e ciclo unico e 60 magistrali – la novità per il prossimo anno è il nuovo corso di laurea International Politics Law and Economics (IPLE), prima triennale interamente in lingua inglese attivata alla Statale. Concepita per dotare gli studenti di “uno sguardo attento e critico, in grado di indagare e comprendere le complessità del mondo attuale” – sottolinea il coordinatore, Marco Pedrazzi, professore di Diritto internazionale del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – il percorso formativo è stato costruito con l’apporto delle competenze di politologia, diritto ed economia presenti nei tre dipartimenti della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali. Dopo il primo anno, atto a fornire i rudimenti del diritto pubblico e internazionale, della scienza politica e delle relazioni internazionali, dell’economia, della sociologia e della storia contemporanea, due sono i curricula a disposizione: International Politics and Economics e International Politics and Law. A numero programmato, la nuova triennale conta 125 posti + 25 per studenti extra UE, con test il 5 settembre (tutte le info su https://iple.unimi.it/).

Venendo ai servizi e ai provvedimenti a supporto del diritto allo studio, mentre non si registrano variazioni nelle tasse e nei contributi, e si conferma la no tax area fissata ai 14.000 euro di ISEE, l’Ateneo propone per il prossimo anno accademico un consistente aumento delle borse di studio di servizio, che passano da 500 a 750. Queste borse, dell’importo di 1.800 euro, sono rivolte in particolare a chi supera la fascia di reddito massima prevista per partecipare ai bandi di assegnazione delle borse regionali per il diritto allo studio. Confermate le borse di merito, contributi integrativi dell’ammontare massimo di 6000 euro destinati ai beneficiari di borse regionali per il diritto allo studio e borse di servizio dell’Ateneo.

Novità del prossimo anno, l’Osservatorio per il diritto allo studio universitario, organo paritetico composto anche dai rappresentanti degli studenti con funzione consultiva di Senato accademico e Consiglio di amministrazione e che lavorerà nell’ambito di azioni e progetti relativi al diritto allo studio, dalla contribuzione, alle borse, agli alloggi, a tutti i servizi per gli studenti in generale. Tra le altre novità, anche le borracce in acciaio che per la prima volta dal prossimo anno saranno distribuite a tutte le matricole: piccolo ma significativo passo del percorso sulla sostenibilità intrapreso dalla Statale che nell’anno accademico in corso ha registrato la certificazione ambientale BREEAM per l’edificio storico di Via Festa del Perdono, lo standard di certificazione britannico di sostenibilità degli edifici.