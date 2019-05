INCIDENTI: TORRE DE’ BUSI (BG) E ZELBIO (CO), DISAVVENTURA PER DUE CICLISTI

(mi-Lorenteggio.com) Como, 25 maggio 2019 – Il bel tempo porta molti ciclisti, soprattutto nel weekend, a percorrere le belle strade provinciali della Lombardia per il loro panorama che offrono.

Ma, stamane due ciclisti, in due incidenti distinti, sono stati coinvolti in cadute riportando ferite, a causa delle quali si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il primo incidente è avvenuto a Zelbio (Como), in via Pian del Tivano, il tratto cittadino della S.P. 44, dove un ciclista 44enne è caduto e dopo esser stato soccorso dai Carabinieri, da un’ambulanza e dall’elisoccorso è stato trasportato in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como.

Il secondo incidente è avvenuto a Torre De’ Busi, in provincia di Bergamo, lungo la strada provinciale 179, dove sempre per una caduta, per un 53enne si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Bergamo, che, ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Lecco, mentre, i Carabinieri della Compagnia di Zogno, hanno ricostruito la dinamica della caduta.

