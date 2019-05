Basiglio. Al via il progetto #SportForNature for Arctic environment

Basiglio (26 maggio 2019) – Si svolgerà lunedì 27 maggio a partire dalle 20.30 al Polo culturale “Il Mulino di Vione”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di #Basiglio, la presentazione del progetto #SportForNature 2019, giunto alla sua seconda edizione.

Saranno presenti, di persona o in video, alcuni tra i più conosciuti sportivi italiani. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, nata da un’idea del professor Stefano Tirelli insieme a Sky sport, si propone di sensibilizzare le nuove generazioni e non solo al rispetto dell’ambiente e come il mental training “svolga un ruolo fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici”.

La prima edizione dell’anno scorso, Sport For Nature Isole Svalbard, missione che ha visto impegnati Stefano Tirelli e Massimiliano Nebuloni, ha riscosso un grande successo su Sky e sui principali social network.

Redazione