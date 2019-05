MORTE ZUCCONI, PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA: CI LASCIA UN GRANDE NARRATORE DI STORIE E DI UOMINI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2019 – “Autorevole e professionalmente corretto. Non ha mai nascosto le proprie idee ma ha sempre rispettato quelle degli altri. Un giornalista che rimarrà nella nostra memoria anche come il narratore, da Mosca, della ‘Guerra Fredda’ prima, e dei fatti degli Stati Uniti poi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia commentando la notizia della scomparsa del giornalista Vittorio Zucconi, corrispondente da Washington per il quotidiano la Repubblica.

Redazione