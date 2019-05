Omicidio-suicidio a Borgarello (PV): strangola la colf e si uccide

(mi-Lorenteggio.com) Borgarello – Pavia, 26 maggio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, il corpo senza vita di una donna, di origine cubana 26enne, domestica in una villa di via Leonardo da Vinci, è stato trovato privo di vita dovuto a strangolamento. Sul posto, allertati da un parente della vittima, sono giunti i Carabinieri, i quali poco dopo, nelle vicine campagne, hanno individuato il corpo di un 48enne, uccisosi sparandosi. In corso le indagini per capire quanto avvenuto e se tra il datore di lavoro e la colf ci fosse anche una relazione.

V. A.