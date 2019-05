Viaggiare da Bergamo a Roma

Milano, 26 maggio 2019 – Chi non desidera, almeno una volta nella vita, andare a Roma. Si tratta della città più bella del mondo, che in più è anche la capitale dello Stato in cui viviamo e offre molteplici opportunità per il turista, ma anche per chi ama la cultura, l’arte, la storia italiana o per chi è in cerca di opportunità lavorative. Oggi i mezzi per raggiungere la città eterna da Bergamo sono molteplici. Nonostante molti italiani tendano a preferire l’automobile, questo non è di certo il mezzo di trasporto più indicato per andare da Bergamo a Roma; sono infatti disponibili opzioni molto più economiche e, soprattutto, molto più comode.

Da Bergamo a Roma in macchina

Stiamo parlando di un viaggio di quasi 600 km, da effettuare da soli alla guida della propria automobile. Nonostante ci siano delle autostrade perfette che uniscono le due città, si tratta comunque di un viaggio di quasi 6 ore, per il quale è necessario anche sborsare una bella cifra, tra carburante e pedaggi autostradali. Conviene veramente farsi questo viaggio in automobile? La risposta è di certo no, anche perché poi a Roma non è così semplice circolare in città, trovare un posteggio, organizzarsi per fare in modo di raggiungere ogni meta con la propria automobile. Per limitare almeno queste ultime problematiche oggi sono disponibili anche dei servizi di carpooling: si approfitta della macchina di un altro viaggiatore che effettua il nostro stesso percorso. Certo, potremo suddividere con lui la spesa, ma comunque stiamo parlando di stare 6 ore seduti in macchina, decisamente una soluzione poco comoda.

In aereo

Spesso si pensa che l’aereo sia il mezzo di trasporto più efficiente quando si deve viaggiare. In realtà molto dipende dal viaggio, soprattutto quando si tratta di due città non troppo distanti tra loro. Nel caso dei voli Bergamo Roma si deve considerare che per partire è necessario viaggiare fino a Linate (i voli da Orio al Serio verso Roma costringono a fare degli scali, con un’enorme perdita di tempo), inoltre si arriva a Fiumicino, che non è propriamente Roma. Quindi all’oretta effettiva di viaggio in aereo si devono aggiungere i tempi correlati allo spostamento da Bergamo a Linate e da Fiumicino a Roma, senza contare che si dovrà arrivare con largo anticipo, come si fa sempre con i voli aerei. Se si desidera arrivare comodamente a Roma partendo da Bergamo l’aereo non è di certo il mezzo più pratico e veloce.

Il treno

Resta il treno, un mezzo di trasporto che alcuni italiani non amano molto. In realtà è invece il mezzo di trasporto più comodo, economico, veloce e pratico. Stiamo parlando infatti di un viaggio che costa decisamente meno rispetto a quello in macchina o in aereo, con una durata di circa 4 ore e con la comodità di partire dal centro di Bergamo per arrivare nel centro di Roma. Il viaggio in treno Bergamo Roma è decisamente la soluzione migliore sotto tutti i punti di vista. La comodità di arrivare nel cuore della città eterna, con poi tutti i mezzi pubblici a disposizione per andare dove si desidera.

L. M.