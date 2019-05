Abbandono dei rifiuti: se ne parla con AGENDa 21 nella Masseria di Cisliano

Giovedì 30 maggio alle 21 presso la “Masseria di Cisliano” in via Cusago 2 a Cisliano

Agenda 21 Est Ticino organizza il XXVII forum sul tema “L’abbandono dei rifiuti: i problemi per il territorio e come contrastarlo”.

L’incontro, a ingresso gratuito, si terrà giovedì 30 maggio alle 21 a Cisliano presso la“Masseria di Cisliano” in via Cusago 2 e vedrà la partecipazione dei relatori: Luca Durè, sindaco di Cisliano, Christian Migliorati del Consorzio Navigli e Alessandra Lenzi della sezione di Cisliano di Legambiente.

Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare.

