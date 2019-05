Bollate: Oratorio estivo per anziani. Iscrizioni fino al 7 giugno

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 27 maggio 2019 – Trascorrere insieme i caldi pomeriggi estivi tra attività, merende, musica e intrattenimenti vari? È l’obiettivo dell’oratorio estivo dedicato alla terza età e promosso dalla Parrocchia San Martino di Bollate, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Si terrà per 3 settimane di giugno a partire dal 10 al 28, in tre pomeriggi a settimana. Il costo di adesione è di 10 euro a settimana a persona.

Le iscrizioni, entro il 7 giugno al CPS di via Leonardo da Vinci (tel. 02 3502318) o in sacrestia della Chiesa San Giuseppe prima e dopo la messa.

Correlati