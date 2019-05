Cia Lombardia: nuovi appuntamenti a giugno con i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2019 – Nuovi appuntamenti a giugno per conoscere direttamente i coltivatori ed acquistare a km zero prodotti di ogni tipo: riso, formaggi, latticini, confetture, carne, uova, frutta e verdura, farine, cereali, legumi, pane, vino e piante. I mercati agricoli de La Campagna nutre la Città, organizzati da Cia Lombardia e la Spesa in Campagna a Milano e Melegnano tornano con l’obiettivo di valorizzare la produzione territoriale rinsaldando il rapporto tra produttori e consumatori in favore del turismo enogastronomico. Il tutto nel rispetto della stagionalità, con prodotti freschi e della filiera corta, che mantengono inalterati l’aroma e le proprietà nutrizionali.

Ecco tutte le date del mese:

Mercoledì 5 giugno, Milano, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 6 giugno, Milano, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 8 giugno, Milano, Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 12 giugno, Milano, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 13 giugno, Milano, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 16.00

Domenica 16 giugno, Melegnano, Piazza della Vittoria, dalle 9.00 alle 18.00

Mercoledì 19 giugno, Milano, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 22 giugno, Milano, Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 26 giugno, Milano, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Redazione