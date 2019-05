Intervento di ricerca persona scomparsa a Parlasco (LC)

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 27 maggio 2019 – Pio Mainetti non si trova: un centinaio di soccorritori hanno battuto anche ieri, palmo a palmo, il territorio nei dintorni di Parlasco. L’uomo è scomparso il 14 maggio, dopo essere uscito per andare a correre. Le ricerche sono partite subito dopo la segnalazione da parte della famiglia. In un primo momento, i coordinatori hanno puntato sui sentieri e i percorsi più probabili, poi hanno allargato il raggio d’azione, infine hanno incluso anche direzioni e ipotesi meno scontate.

Pendii ripidi, boschi impervi, aree marginali sono stati perlustrati da una cinquantina di tecnici Cnsas della Delegazione XIX Lariana, competente per territorio, affiancati da una decina di colleghi della VI Orobica. Con il Soccorso alpino e speleologico hanno operato il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e gli Alpini del gruppo ANA lecchese, a cui si aggiunge la meritoria presenza degli alpini di Perledo, il paese di Mainetti, che hanno dato supporto alle squadre con bevande calde e cibo.

Le ricerche sono cominciate all’alba, intorno alle 6:30; in mattinata ha piovuto e ciò ha reso ancora più impegnative le operazioni. che sono andate avanti fino alle 17:00. Sono stati vagliati canali e scarpate, soprattutto quelli in prossimità dei sentieri, però non è emerso nulla. Non è da escludere che in settimana possano essere intraprese altre attività; i soccorritori sono pronti a ripartire immediatamente se emergeranno informazioni o indicazioni utili a ritrovare Pio Mainetti.

Redazione