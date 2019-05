Lavoro a Milano e provincia: quali sono i profili più ricercati?

Milano, 27 maggio 2019 – In cerca per un nuovo lavoro nella nostra regione? Milano e provincia sono le zone in cui trovare lavoro è molto più facile perchè quotidianamente vengono pubblicate numerose offerte. Milano, come tutti sanno, è il centro economico della Lombardia e di tutto il nord Italia. Per cercare lavoro un ottimo aiuto può arrivare dalle agenzie di selezione a Milano che permettono di essere inseriti nei loro database con la logica conseguenza di aumentare le probabilità di essere notati dalle aziende che sono alla ricerca di nuovi lavoratori.

Come confermano appunto i siti delle agenzie, le offerte di lavoro Milano e provincia riguardano diversi settori, ma principalmente è il terziario a recitare un ruolo da protagonista.

Come trovare lavoro a Milano

Ogni giorno vengono pubblicate centinaia di offerte di lavoro. Le categorie interessate sono ovviamente tantissime e variano a seconda di quelli che sono il titolo di studio, l’età, il sesso ed anche in virtù di quelle che sono le competenze acquisite nelle esperienze passate.

La strada più semplice al giorno d’oggi per trovare lavoro, come abbiamo già detto, soprattutto se si hanno competenze molto specifiche, è quella di rivolgersi alle famose aziende di selezione del personale a Milano. Basterà consegnare tutti i documenti ed iscriversi per essere inseriti nella banca loro dati che è in grado di incrociare domanda ed offerta.

Generalmente, il lavoro maggiormente ricercato è appunto nel settore terziario. Dalle attività di segreteria, alla gestione del personale fino ad arrivare alle attività di coordinamento degli uffici. Per chi, invece, ha competenze più specifiche ha ottime possibilità di trovare opportunità lavorative nel settore dell’ingegneria, della chimica, nella meccanica oppure nel settore medico.

Non dimentichiamo, inoltre, che Milano è un centro molto importante non solo a livello economico, ma anche nel settore della moda e della pubblicità oltre che nel mondo della comunicazione e giornalismo grazie alla presenza di tutti i broadcaster più importanti a livello nazionale ed internazionale.

Trovare lavoro come middle manager

Negli ultimi tempi sono sempre di più le aziende che sono alla ricerca di una figura particolare che viene definita middle manager. Si tratta a tutti gli effetti di una figura manageriale che è a metà strada tra il top manager ed il personale di tipo operativo. Questo ruolo importantissimo, se è vero che ha poche prospettive di carriera, dà anche la possibilità di sviluppare un potenziale importante che in futuro porterà ad aiutare, da middle manager, a divenire top.

Come confermano le agenzie di lavoro le richieste arrivano un po’ da tutti i settori. Solitamente il candidato ideale è quello che si avvicina ai 30 anni con una competenza e delle caratteristiche di leadership insite nella personalità di chi si avvicina a questo settore. Si tratta di una visione completamente nuova, in tutto e per tutto di un manager coach, di una figura che ha come obbiettivo non solo il raggiungimento del risultato aziendale che gli viene assegnato ma bensì di sviluppare le competenze e soprattutto gli atteggiamenti dei membri del proprio team. In sostanza gli viene richiesto di arrivare all’obbiettivo ma è ciò che è veramente importante è fornire i mezzi per raggiungerlo dando supporto, e non più solo controllo, a tutto il team.

Lavorare a Milano e provincia nel settore dell’informatica

Un capitolo a parte merita il settore dell’informatica. La rivoluzione digitale ha aperto le porte a circa 267mila posti di lavoro, stando ai dati di analisi del settore. Tra e-commerce e la nascita di numerose piattaforme digitali di streaming, ad essere sempre più ricercati sono gli specialisti Seo, i blogger, Vlogger e App developers.

Un altro campo che offre interessanti offerte di lavoro è quello dell’industria dei videogames. Può apparire strano ma non lo è affatto. Anzi, sono tantissime le richieste di artisti e animatori, game designers e programmatori di giochi. D’altronde grazie ai social e ad internet l’offerta anche dal punto di vista dei giochi è aumentata a vista d’occhio rispetto a qualche anno fa in cui erano soltanto le consolle, ed in parte i pc, a proporre un’esperienza ludica interessante.

Restando poi sull’aspetto social non possono ovviamente mancare tutte quelle offerte destinate agli esperti di gestione di profili social appunto. I famosi social media manager, punti di riferimento importanti per aziende ma anche per le web agency che offrono la possibilità ai propri clienti di gestire i loro canali Twitter, Facebook e Linkedin.

Le opportunità, dunque, a Milano ed in tutta la provincia non mancano affatto. Basta semplicemente avere un buon curriculum da presentare e l’opportunità giusta non tarderà sicuramente ad arrivare.

L. M.