Lissone. 73^ Coppa Agostoni, APA Confartigianato progetterà e realizzerà i Trofei d’Autore

(mi-Lorenteggio.com) La progettazione e la realizzazione sarà a cura delle imprese del territorio, individuate per competenze creative e rappresentative del mondo del design.

I Trofei d’autore per la 73^ edizione della Coppa Agostoni, in programma il prossimo 14 settembre, saranno realizzati come lo scorso anno da APA Confartigianato che si occuperà sia della fase progettuale oltre che di quella realizzativa.

Frutto dell’ingegno progettuale e realizzativo di designer e imprese locali, il costo complessivo dei Trofei sarà di 3.000 euro già deliberati dalla Giunta Comunale che ha avviato l’iter procedurale.

La scelta della Giunta Comunale fa seguito alla proposta ricevuta da APA Confartigianato con la disponibilità a prendersi in carico della e della progettazione dei 3 trofei da assegnare ai primi tre classificati della Coppa Agostoni.

I “modelli” saranno poi realizzati da aziende selezionate del territorio, grazie anche alla collaborazione con la sezione lissonese dell’associazione APA-Confartigianato.

I trofei, ispirati al tema del ciclismo, saranno poi consegnati ai primi tre classificati della 73^ edizione della “Coppa Agostoni – Giro delle Brianze” di ciclismo, corsa internazionale su strada per professionisti, organizzata dall’associazione sportiva Sport Club Mobili Lissone con il supporto tecnico ed economico del Comune di Lissone, in programma sabato 14 settembre.

“I Trofei d’autore sono uno strumento adottato dall’Amministrazione Comunale per valorizzare l’immagine della corsa internazionale e della comunità lissonese – commenta Renzo Perego, assessore allo Sport – ed è tanto più importante che questo risultato possa essere ottenuto attraverso il coinvolgimento delle aziende del territorio nella progettazione e realizzazione dei trofei da assegnare ai primi tre atleti classificati”.

