-PALLACANESTRO, ASSESSORE SPORT: DAL 4 AL 9 GIUGNO IN PIAZZA LOMBARDIA LE FINALI REGIONALI E NAZIONALI UNDER 18

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2019 – Dal 4 al 9 giugno Piazza Città di

Lombardia, dove hanno sede gli uffici della Regione, ospiterà le

finali regionali e nazionali, maschili e femminili, dell’Under

18 di basket.

In programma ci sono 29 partite, più un vasto elenco di eventi

collaterali, per una grande festa del basket.

ASSESSORE: METTERE A DISPOSIZIONE LA NOSTRA PIAZZA È UN PIACERE

E MOTIVO DI ORGOGLIO – “Mettere a disposizione la piazza di

tutti i lombardi sarà un piacere e un motivo di orgoglio – ha

detto l’assessore regionale allo Sport e Giovani – per una

competizione di alto livello. Un evento che dà la possibilità di

avvicinarsi al basket, uno degli sport che stanno più a cuore ai

milanesi e ai lombardi”.

PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA LOCATION UNICA – “Dopo il grande

successo delle edizioni 2016 e 2017 delle finali regionali – ha

spiegato il presidente del Comitato regionale lombardo – abbiamo

accolto con entusiasmo l’invito della Federazione Italiana

Pallacanestro di organizzare anche l’Under 18 Eccellenza

maschile e femminile. Sarà un grande impegno, ma anche un grande

onore facendo leva su una macchina organizzativa già molto

rodata e sui numerosi eventi collaterali a supporto”.

Nell’occasione il vicepresidente della Federazione Italiana

Pallacanestro ha illustrato il dettaglio della formula delle

finali nazionali Under 18 a 8 squadre, vera e propria novità:

“Sin dall’anno scorso in Consiglio Federale avevamo pensato a

finali più limitate in termini di presenza per avere un evento

di livello. Nessuno meglio del Comitato regionale lombardo

poteva organizzare una finale del genere, proponendo una

location così unica e affascinante come piazza Città di

Lombardia. Siamo veramente contenti di poter portare il meglio

del basket giovanile italiano e completare l’evento con un

programma ricchissimo di spunti”.

PROGRAMMA E PROTAGONISTI – Il programma prevede un totale di 29

partite (le 4 gare femminili di venerdì 7 si giocheranno al

PalaGiordani di via Cambini) insieme a diversi eventi

collaterali: due ‘clinic’ del Comitato nazionale allenatori, un

incontro con Flavio Vanetti e Dino Meneghin, una tappa del ‘Next

Generation Educational’ organizzato in collaborazione con Lega

Basket e il ricordo della prima partita ufficiale di basket in

Italia disputata a Milano della quale sarà celebrato il

centenario.

Le protagoniste delle finali nazionali Under 18 Eccellenza

maschili saranno Campus Piemonte Basket, Pallacanestro Varese

Academy, Progetto Giovani Cantù, Orange Bassano del Grappa,

Fortitudo Bologna, Stella Azzurra Roma e le due vincenti dei

concentramenti in campo neutro in programma dal 29 al 31 maggio

a Senigallia. Le protagoniste delle finali nazionali Under 18

Eccellenza maschili saranno Basket Costamasnaga, Mirabello

Academy, Geas Sesto San Giovanni, Baskettiamo Vittuone, Famila

Schio, Giants Marghera, Reyer Venezia, Minibasket Battipaglia.

LE FINALI IN DETTAGLIO – Questo il dettaglio delle finali

regionali in Lombardia: FEMMINILE: U20: Sanga Milano – Milano

Basket Stars; U18: Canegrate – Melzo; U16: Canegrate – Basket

Team Crema; U14: Costa – Ororosa; U13: Costa – O.F. Giussano

MASCHILE: U20: Milanotre – Lesmo; U18: vincente Rezzato/Erba

contro vincente Rovello Porro/Urania Milano; U16: Giov. Robur

Saronno – Here You Can Pavia; U15: Social Osa Milano –

Cermenate; U14: Here You Can Pavia – Tigers Milano;

U13: Aurora Desio – Robur et Fides Varese.

Redazione