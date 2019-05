Scacchi. 2° Trofeo città di Milano, memorial Franco Rindone,alla Centrale dell’Acqua

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2019- Una tre giorni di scacchi organizzata dai circoli scacchistici di Milano (Il Castelletto, Accademia degli Scacchi, Chess Projects, S.D. Scacchistica Milanese), patrocinata dal Comune di Milano e da MM (Metropolitana Milanese) per il 2° Trofeo Città di Milano, Memorial Franco Rindone 2019.

L’iniziativa del Torneo e della festa degli scacchi nasce nel 2018 per ricordare un cittadino milanese appassionato del gioco degli scacchi, scomparso a causa di un incidente in bicicletta avvenuto nel centro della città. Da questo evento tragico, Il Castelletto Scacchi, insieme al Comune di Milano, decide di dar vita a qualcosa che possa rimanere nel tempo. Viene così realizzata, il 6 maggio 2018, la prima edizione del Memorial Franco Rindone, presso Il Castello Sforzesco di Milano, evento che, oltre al torneo blitz, ha visto la realizzazione di una grande festa degli scacchi, che si è rivelata un vero e proprio successo di partecipazione e gradimento.

Per questo motivo i principali circoli di Scacchi di Milano hanno deciso di riproporre una seconda edizione, che accolga un maggior numero di persone e che valorizzi ancora di più il gioco degli scacchi e il suo legame con la città di Milano. Con la Festa degli scacchi si vuole creare un’atmosfera allegra e positiva che vedrà un susseguirsi di iniziative rivolte ai bambini e ragazzi: da “Impariamo a giocare”, a un momento di spettacolo con giocoleria e magia, alla caccia al tesoro scacchistica, oltre a uno spazio dedicato a scacchi fumetti e letteratura.

Quest’anno l’evento si svolgerà alla bellissima Centrale dell’Acqua, pronta ad ospitare tre giornate di Tornei, feste e spettacoli. Giocatori di tutte le età e di tutte le categorie potranno cimentarsi in questo bellissimo gioco. Ci saranno due tornei, uno Open per i giocatori agonistici, e uno Amatori, dedicato ai giocatori più giovani o meno competitivi.

PROGRAMMA 31 MAGGIO/2 GIUGNO 2019

Venerdì 31 maggio:

Scacchi in movimento. Torneo A turno 1.

Sabato 1 giugno:

Torneo A turno 2 e 3, Torneo B Turno 1 2 e 3.

Domenica 2 giugno:

Festa degli scacchi. Torneo A e B turni 4 e 5; seguono premiazioni

Nucleo centrale della manifestazione saranno i tornei che si articoleranno in due tornei di 5 turni con abbinamento Swiss Fide validi per la variazione e lo FSI/FIDE e si svolgeranno per l’intero fine settimana.

Torneo A, open integrale a partire da venerdì sera.

Torneo B, riservato ai giocatori U<1600 a partire da sabato mattina

Redazione