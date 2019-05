Bollate: Quarta edizione della cena più colorata di Bollate. Sabato 8 giugno

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 28 maggio 2019 – Si terrà sabato 8 giugno 2019, dalle ore 20 in Cantun Sciatin, la consueta Cena conviviale di tutti i colori, la grande tavolata a cui tutti possono partecipare, soli o in compagnia. Sarà anche possibile prenotare i tavoli per la cena di fine classe, per le associazioni, per gruppi; coinvolgere amici e familiari e allestite il tavolo con fantasia, preparando menù creativi da gustare insieme. A fine serata, saranno premiati i tavoli più originali.

Le altre iniziative che si terranno in piazza durante la giornata di sabato 8 giugno:

Per tutta la giornata: Mostra fotografica “Corti bollatesi” a cura del’Associazione Culturale “Lo Scatto”

Nel pomeriggio: Laboratori “Food Art” per bambini nell’orto della biblioteca a cura dei bibliotecari e dei volontari del Servizio Civile Universale.

Per tutte le info: 02 35005508 – biblioteca.bollate@csbno.net

Redazione