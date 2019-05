CACCIA, ASSESSORE AGRICOLTURA: CON NUOVA LEGGE SEMPLIFICAZIONE ISTITUIAMO L’OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 20198 – “Con l’approvazione della legge di

semplificazione abbiamo creato i presupposti per istituire

l’osservatorio faunistico regionale. Sarà composto da

personalità scientifiche esterne alla Regione e sarà un luogo di

ricerca per elaborare dati e numeri precisi, in grado di

supportare la Regione e avere maggiore autorevolezza nei

rapporti con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale”.

Lo ha detto l’assessore lombardo all’Agricoltura, Alimentazione

e Sistemi verdi commentando l’approvazione della Legge di

semplificazione da parte del Consiglio regionale. “Sarà il

nostro Ispra, per dare supporto scientifico all’attività

venatoria in Lombardia, monitorare con esattezza la composizione

del patrimonio faunistico Lombardo e contrastare le derive

ideologiche sul tema”.

Altra grande novità è rappresentata dalle modalità di

assegnazione degli appostamenti fissi. D’ora in poi il conteggio

dei 10 anni partirà dalla data di subentro. “Si tratta di una

semplificazione burocratica richiesta a gran voce dal mondo

venatorio – ha concluso – e che ancora una volta la Regione

Lombardia è stata in grado di soddisfare”.

