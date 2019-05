CONSULTORI DEL MANTOVANO, ASSESSORE WELFARE: NESSUNA CHIUSURA DEFINITIVA, ATTIVITÀ RIMODULATA SOLO PER PERIODO ESTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2019 – “Nessuna chiusura definitiva, ma due

accorpamenti per il solo periodo estivo. I consultori della

provincia di Mantova avranno una rimodulazione dell’attività”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

intervenendo, in Aula consigliare, nella discussione di una

mozione urgente.

“L’attività consultoriale viene svolta su prenotazione – ha

aggiunto l’assessore – e il prospetto di riorganizzazione del

servizio vale per un periodo molto limitato (fino al 30

settembre) ed è determinato dalla consueta esigenza di

programmazione delle ferie estive degli operatori. L’Azienda

socio sanitaria territoriale ha predisposto un piano specifico

proprio per scongiurare i disservizi e i disagi trattandosi di

attività svolta su appuntamento”.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ – Il piano di rimodulazione

estiva dell’attività dei consultori, in particolare, comporta

l’accorpamento temporaneo del consultorio di Roncoferraro ad

Ostiglia che distano 16 km a partire dal 1 giugno.

Tale accorpamento è necessario poichè consente la prosecuzione

dell’attività medica ostetrico-ginecologica sul territorio.

Il consultorio di San Benedetto Po viene accorpato a quello di

Suzzara per le stesse motivazioni mantenendo l’attività di pap

test, in quanto sono già stati distribuiti gli inviti, fino al

1° luglio.

Per i consultori di Bozzolo, Goito, Castel Goffredo e Poggio

Rusco vi è una rimodulazione dell’attività in termini di

giornate di apertura e di trasferimento delle attività di pap

test su sedi limitrofe sempre dal 1° luglio.

“La direzione dell’ASST di Mantova – ha concluso l’assessore –

convocherà presto un Tavolo di programmazione strategica con i

sindaci del territorio al fine di condividere il rafforzamento

delle attività socio sanitarie territoriali nella loro totalità

e complessità. L’obiettivo è quello di rendere servizi

funzionali e ben strutturati a tutti i cittadini”.