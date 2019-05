Dal Ministero della salute, le giuste indicazioni per acquistare farmaci online

Milano, 28 maggio 2019 – L’acquisto di farmaci online è stato introdotto in Italia nel 2016 e da allora i fatturati seguono un trend in continua crescita. Un esempio di come dovrebbe apparire una farmacia autorizzata online lo trovi su www.farmattiva.it che propone qualità, efficienza ed esperienza maturate in oltre quarant’anni di attività tradizionale. Non tutto quello che si trova online, però, è legalmente vendibile e per acquistare con sicurezza farmaci online occorre conoscere i requisiti che un sito web deve possedere per essere considerato affidabile.

L’acquisto dei farmaci online è un trend destinato a crescere velocemente

I dati del Ministero, aggiornati al 2018, parlano chiaro: oltre 150 milioni di euro all’anno di fatturati destinati a crescere grazie alla maggiore attenzione verso i prodotti dedicati alla cura del benessere, all’allungamento dell’aspettativa di vita media e al consolidamento dell’acquisto online come abitudine quotidiana. In tutto questo quadro, estremamente positivo, ciò che preoccupa il Ministero e Federdarma è quanto è emerso dalle indagini circa le vendite illegali di farmaci per cui è richiesto l’obbligo di ricetta medica. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha rilevato come solo lo 0,06% dei farmaci online sia legale e per queste ragioni è più che doveroso riflettere sugli effetti diretti e indiretti della vendita illecita.

Alcuni segnali che dovrebbero metterti in allerta nell’acquisto dei farmaci online

Acquistare farmaci illegalmente non consente di essere certi circa la provenienza, la composizione e la conservazione del prodotto che, in quanto farmaco, potrebbe non contenere traccia di principi attivi o potrebbe risultare fatale nel peggiore dei casi. Ciò che dovrebbe farci capire che non ci troviamo davanti ad un rivenditore affidabile è l’assenza del logo Ministeriale sulla homepage, l’assenza di recapiti e riferimenti logistici per rintracciare il venditore e l’arrivo a casa di prodotti diversi da quelli richiesti al momento dell’acquisto. La maggioranza dei farmaci acquistati illegalmente riguarda gli antitumorali e quelli contro l’epatite C. A seguire psicofarmaci, rimedi per l’impotenza e prodotti dimagranti per obesità grave.

I farmaci che trovi online nelle farmacie autorizzate sono esclusivamente quelli da banco

I farmaci da banco sono quelli che non richiedono prescrizione medica perché sono considerati da auto-medicamento. Questo significa che sono destinati ad un uso per disturbi lievi e passeggeri e che non necessitano di un approfondimento medico per accertarne la necessità effettiva di prenderli o meno. Le farmacie autorizzate, inoltre, vendono prodotti per la cura del benessere, dispositivi medico-sanitari e integratori. Al di fuori di queste tipologie la vendita è illegale e estremamente pericolosa. I farmaci legali, quindi, sono quelli che rientrano nelle categorie SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (over the counter). I primi sono quelli che devono necessariamente passare per la richiesta al farmacista che, nelle farmacie tradizionali, lo stesso vi procura andando nel retro del bancone. I secondi, invece, sono i farmaci esposti e che possono essere pubblicizzati. I rivenditori autorizzati, infatti, devono essere già farmacie tradizionali proprio perché gli ordini sono gestiti dagli stessi farmacisti che monitorano le richieste e che possono fornire telematicamente un adeguato supporto e il miglior consiglio personalizzato in base al problema o al disturbo da curare.

Le farmacie online stanno crescendo in tutta Italia

Il fenomeno delle farmacie online cresce a dismisura assieme ad una maggior consapevolezza circa le abitudini di acquisto. Sempre più farmacie tradizionali si adattano ai cambiamenti per stare al passo con i tempi dotandosi di siti web e inoltrando la richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute. Questo ha l’obbligo di rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e di fornire il logo da apporre in homepage, funzionale alla certificazione dell’avvenuta autorizzazione. L’apertura al commercio digitale non ha intaccato la professionalità dei farmacisti nonostante l’imponente presenza degli affari illeciti. Il sistema di vendita dei farmaci in Italia è uno dei più efficienti e controllati in Europa e nel mondo grazie alle cautele adottate per la vendita dei farmaci da banco che fanno dei farmacisti nostrani un fondamentale supporto alla sanità di tutta la nazione.

