-INCLUSIONE SCOLASTICA, ASSESSORE POLITICHE SOCIALI: 11 MILIONI DI EURO PER AIUTARE STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2019 – La Giunta della Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore alle Politiche sociali abitative e

Disabilità, di concerto con l’assessore all’Istruzione

Formazione e Lavoro, ha approvato le linee guida 2019-2020 dei

servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con

disabilità sensoriale (visiva, uditiva o pluridisabilità),

stanziando 11 milioni di euro.

BENEFICIARI E FINALITÀ – “Anche per il prossimo anno scolastico

– ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali abitative e

Disabilità – gli alunni e gli studenti con disabilità sensoriale

beneficeranno degli interventi di inclusione. La delibera

aggiorna le linee guida nell’ottica di consolidare il modello

lombardo in materia, introducendo ulteriori elementi

qualificanti a garanzia di percorsi sempre più aderenti ai loro

bisogni”.

TIPOLOGIE D’INTERVENTO E REQUISITI DI ACCESSO – “I ragazzi – ha

aggiunto l’assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro – sono

destinatari di interventi di assistenza alla comunicazione, di

servizio tiflologico (per non vedenti) e di materiale didattico

speciale. Devono essere in possesso di certificazione di

disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale, risiedere in

Lombardia e frequentare percorsi educativi, scolastici e

formativi che possono spaziare dalla scuola dell’infanzia

all’istruzione secondaria di secondo grado, alla formazione

professionale di secondo ciclo”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ – La delibera incrementa il valore massimo

dei Piani individuali di intervento (Pi), che passano da 5.800

euro a 6.300 euro; aumenta da 150 a 200 euro la quota

forfettaria per l’attuazione del Piano individuale e incrementa

le ore di assistenza durante gli esami di Stato che passano

dalle 12 attuali a 15, e a 4 ore per la consulenza tiflologica.

PERCORSI DI LAVORO CONDIVISI – “Abbiamo approvato inoltre – ha

continuato l’assessore alle Politiche sociali abitative e

Disabilità – l’avvio di un percorso condiviso tra gli attori

coinvolti nella realizzazione dei percorsi di inclusione a

scuola, comprese le associazioni di rappresentanza delle persone

con disabilità, per sperimentare un modello di inclusione per i

bambini da 0 a 36 mesi. L’intenzione è quella di garantire

interventi precoci e adeguatamente stimolanti a livello

sensoriale per facilitare loro il più proficuo inserimento nei

successivi percorsi educativi e formativi. Inoltre abbiamo

deciso d’intraprendere un percorso di lavoro tra le direzioni

regionali Politiche sociali, abitative e Disabilità e a

Istruzione, Formazione e Lavoro, in collaborazione con

l’Università e gli attori coinvolti del percorso di inclusione

scolastica, compreso il tavolo disabilità. L’obiettivo è

definire indirizzi omogenei in materia di formazione e

aggiornamento degli operatori, anche in termini integrativi

rispetto ai titoli professionali”.

