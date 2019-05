PAULLESE: DAL CONSIGLIO DI STATO VIA LIBERA AI LAVORI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2019 – In merito alla decisione odierna del Consiglio di Stato, Sezione V, inerente la gara per i lavori di riqualificazione della Paullese, la Città metropolitana evidenzia quanto segue:

1. Il Consiglio di Stato riconosce che l’opera non si ferma, è strategica e il contratto sottoscritto non viene annullato. E questo consente ai lavori di iniziare nei tempi e nei modi previsti.

2. Il Consiglio di Stato riconosce altresì che si deve un risarcimento al secondo classificato limitatamente al“mancato profitto senza ulteriori aggravi, che dovrà essere valutato e ponderato nei prossimi giorni dall’Ente.

In ogni caso – commenta la vicesindaca Arianna Censi- la vera notizia consiste nel fatto che l’opera va avanti e che si scongiura uno stop che avrebbe comportato danni e ritardi alla collettività. E questo anche grazie alla buona collaborazione tra le istituzioni, in special modo la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e i Comuni interessati. L’operato tenuto finora dalla Città metropolitana è coerente con la strategicità dell’opera e con la sua importanza per l’area metropolitana nel suo insieme.”

