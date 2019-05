RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 27 MAGGIO: TUTTE LE FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2019 – Le foto del concerto di ieri in piazza Duomo a Milano e la scaletta:

SCALETTA

GUE’ PEQUENO

– Milionario

– 2%

– Bling Bling (Oro)

TIROMANCINO

– Sale, amore e vento

– Per me è importante

– Due destini

FRANCESCO GABBANI

– Pachidermi e pappagalli

– E’ un’altra cosa

– Occidentali’s karma

LOREDANA BERTE’

– Cosa ti aspetti da me

– Non sono una signora

– Non ti dico no feat. Boomdabash

SFERA EBBASTA

– Rockstar

– Happy birthday

– Mademoiselle

MARCO MENGONI

– Muhammad Alì

– Ti ho voluto bene veramente

– Hola

– Io ti aspetto

STING

– Roxanne

– Message in a bottle

– Every breath you take

ULTIMO

– Pianeti

– I tuoi particolari

– Ti dedico il silenzio

ALESSANDRA AMOROSO

– Trova un modo

– Dalla tua parte

– Forza e coraggio

ERMAL META

– Dall’alba al tramonto

– Non mi avete fatto niente

– Vietato morire

LIGABUE

– Certe donne brillano

– Questa è la mia vita, Piccola stella senza cielo, Happy hour, Tra palco e realtà, Urlando contro il cielo (MEDLEY)