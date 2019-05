Rho. La 13^ panchina artistica contro la violenza alle donne in tour

Dopo Villa Burba, l’auditorium e il Palazzo Comunale adesso la panchina artistica sarà esposta nelle scuole

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2019 – Tour alla rovescia per la panchina artistica realizzata da Giuseppe Ravizzotti e regalata al Comune di Rho in occasione della mostra “Escape again”: la 13^ panchina ripercorrerà i luoghi, che hanno visto nascere le 12 panchine rosse simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, fino a chiudere il cerchio il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Dopo la mostra in Villa Burba, la panchina artistica è stata ospitata sul palco dell’auditorium di via Meda, sede anche del centro antiviolenza Hara, in occasione dell’incontro con Jo Squillo il 22 novembre 2018. Successivamente è rimasta per alcune settimane nell’atrio del Palazzo comunale e sta facendo un tour nelle scuole, che hanno partecipato al progetto “12 panchine per 12 mesi”.

L’assessore al Piano strategico, Arredo urbano e bellezza della città, Conciliazione dei Tempi Sabina Tavecchia commenta: “L’idea è di far adottare ad ogni scuola una panchina normale posizionata nei dintorni dell’istituto e dare ai ragazzi la possibilità di trasformarla in panchina artistica, come ha fatto con la 13° panchina l’artista Ravizzotti, che ringrazio nuovamente per la sua generosità. L’iniziativa nasce dalla convinzione che si debba proporre momenti di sensibilizzazione contro la violenza sempre e non solo nelle ricorrenze. Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi rappresentano il nostro futuro, in cui far nascere una consapevolezza nuova sul tema della violenza di genere. Nel frattempo il Comune sta predisponendo le targhe per le panchine rosse, dove sarà riportato il numero telefonico del centro antiviolenza. Ringrazio le scuole per l’entusiasmo con cui hanno accolto l’iniziativa. Per questo progetto trasversale ringrazio anche tutti gli uffici comunali”.

Durante le Giornate FAI di Primavera, abbiamo avuto più di 1200 visite del Palazzo Comunale e i ciceroni del liceo Rebora hanno presentato a tutti i visitatori anche il progetto delle panchine rosse.

Molte scuole si sono già prenotate al Panchina Tour per accogliere la panchina di Giuseppe Ravizzotti e, a propria volta, adottare e creare una panchina artistica.

In foto: L’artista Giuseppe Ravizzotti, l’assessore Sabina Tavecchia e la curatrice Cristina Palmieri all’inaugurazione della mostra “Escape – Questa assenza non passa”, durante la quale Ravizzotti ha dipinto con una performance la 13esima panchina contro la violenza alle donne