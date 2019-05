SPARATORIA A CORNAREDO. ARRESTATO A CORSICO DAI CARABINIERI MAGREBINO

Il movente: attriti tra connazionali per la gestione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere in alcune aree boschive della periferia di Milano-ovest

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 28 maggio 2019 – A distanza di due settimane dal ferimento un magrebino, avvenuto nei campi di via Monzoro, lo scorso 11 maggio, il personale Stazione Carabinieri di Cornaredo e Trezzano sul Naviglio, esito prolungata e complessa attività di indagine, ha eseguito a Corsico il fermo con l’accusa tentato omicidio nei confronti di El Jabiry Khalid, nato in Marocco il 01.01.1983, regolare, nullafacente, censurato.

L’uomo è accusato di aver ferito gravemente con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco da caccia, una doppietta di produzione belga con matricola abrasa, trovata dai militari, sotto terra a pochi metri dalla scena del crimine, ai danni di connazionale cl. 1986, irregolare sul territorio nazionale, censurato, attualmente ricoverato presso l’ospedale Niguarda.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sono state condotte mediante mirate attività, sia di natura tecnica che dinamica, consentendo di:

– delineare chiaramente le responsabilità del colpevole;

– localizzare e bloccare il catturando all’interno di un’abitazione sita nel comune di Corsico;

– contestualizzare il ferimento nell’ambito di attriti tra connazionali per la gestione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere in alcune aree boschive della periferia di Milano-ovest.

Fermato, espletate formalità rito, associato presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

V. A.