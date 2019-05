CESANO BOSCONE. SPACCIA AI DOMICILIARI, INCHIODATO DAI CANI ANTIDROGA

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 maggio 2019 – I Carabinieri della locale stazione comandata dal Mar. Magg. Rubino insieme al Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo (LC), durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza un italiano classe 1986, residente a Cesano Boscone (MI) in via Vespucci, già sottoposto in regime domiciliare, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nella circostanza, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti all’esterno dell’abitazione del predetto, procedevano a perquisizione domiciliare di iniziativa, rinvenendo:

– gr. 700 di sostanza del tipo cocaina, occultata all’interno di una cantina condominiale e custodita in una cassettina di sicurezza posizionata vicino ad alcuni zaini per la scuola;

– materiale vario utile alle operazione di pesatura e confezionamento dello stupefacente;

– somma contante pari a 23.900 euro, considerata il provento dell’attività illecita.

Arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

V. A.