«Dire, fare, scatt@re», concorso a tema viaggio aperto ai giovani fra i 14 e i 25 anni

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 29 maggio 2019 – Il tema delle opere dovrà ispirarsi al viaggio (inteso anche metaforicamente, come simbolo del viaggio, del futuro, del lavoro, dello studio etc), per raccontarlo i giovani potranno utilizzare tre strumenti: la fotografia, il componimento letterario e i graffiti.

Si intitola “Dire, fare, scatt@re” il concorso patrocinato dall’Amministrazione Comunale e promosso dal Tavolo Politiche giovanili Arte e Cultura del Comune di Lissone, prima iniziativa di un lungo percorso avviato nell’autunno scorso che si concluderà in estate con una grande finale aperta alla cittadinanza.

Il tema potrà essere declinato sotto varie forme: attraverso uno scatto fotografico che sia evocativo del tema del partire e dello scoprire, un componimento letterario che spazi dal racconto breve alla poesia arrivando alla canzone rap, o ancora con un bozzetto del graffito che si intende rappresentare su parallelepipedi da proporre alla cittadinanza.

Ad essere coinvolti nel concorso saranno i giovani dai 14 ai 25 anni, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inviare all’indirizzo email protocollo@comune.lissone.mb.it entro il 18 giugno la domanda di partecipazione con l’elaborato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

La Commissione sarà composta dall’assessore alla Partecipazione, Alessia Tremolada, dal presidente della Commissione Cultura, Mattia Gelosa, da due esperti del settore e da tre esponenti delle associazioni che siedono al Tavolo Politiche giovanili.

I premi per i vincitori saranno: per la categoria “Fotografia” una action-cam, per il Componimento letterario un lettore e-book e per i Graffiti un buono valido per acquisti.

Per favorire la partecipazione della popolazione “young”, è già attiva la pagina Facebook “Lissone Young Street Festival” che servirà come contenitore dell’iniziativa e alla quale è possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione.

La diretta Facebook con la presentazione del concorso è disponibile al link https://www.facebook.com/805992953108227/videos/613966299012699/

La modulistica è scaricabile dal sito internet al link https://bit.ly/2HMCvWX

La premiazione del concorso – per i settori fotografia, componimento letterario e graffiti – avverrà domenica 30 giugno in occasione della prima edizione della Lissone Young Street Festival che si terrà in viale Elisa Ancona, nell’area antistante il Museo d’Arte Contemporanea MAC.

Redazione