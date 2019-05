I 3 smartwatch Fossil più amati dai giovani

Milano, 29 maggio 2019 – Orologi intelligenti che ti permettono di connetterti ad Internet, di visualizzare messaggi ed e-mail ricevute, di ascoltare musica MP3 e di avviare e ricevere telefonate: gli Smartwatch sono questo ed anche di più. Dei veri e propri computer portatili: un’innovazione a portata di polso! Ma non solo, questi dispositivi sono anche degli oggetti trendy da sfoggiare, in grado di donare quel tocco di eleganza in più.

Questi nuovi device hanno numerosissime funzionalità. Prima di tutto hanno ovviamente la funzione di orologio, ma anche di bussola digitale, GPS e accelerometro. Tutte le informazioni vengono lette su un piccolo display touchscreen ma vengono riconosciuti anche dal PC come dispositivi di archiviazione. Possono essere utilizzati come lettori MP3 per ascoltare la propria musica ovunque ci si trovi attraverso dei piccoli altoparlanti integrati oppure con auricolari. Attraverso la connessione ad Internet (previa associazione allo smartphone) avvisano con una notifica della ricezione di un messaggio o di un’e-mail mostrandone il testo o l’anteprima. Come fanno a conoscere il mittente? Perché è possibile importarvi la rubrica dal proprio cellulare. Inoltre sono ideali per gli sportivi, poiché dispongono di un cronometro e in alcuni casi di app pensate per calcolare distanza percorsa, calorie bruciate, battito cardiaco. Ma anche i giovani ne vanno matti grazie anche alla connessione con i social come Facebook, Twitter o Instagram.

Sono proprio i giovani a essere sempre più attratti da questa tecnologia e dal look moderno. Nello specifico la Fossil, nota e affermata marca di orologi e gioielli, ha realizzato dei modelli di smartwatch che rispondono in maniera diretta all’esigenza di indossare la tecnologia rimanendo al passo con la moda del momento. Per questo motivo i nuovi modelli di smartwatch Fossil propongono una vasta scelta di colori e funzionalità che si adattano facilmente al tuo stile. Oltre a tutte le funzionalità sopra citate, la vita di ogni giorno viene resa più semplice per esempio con la possibilità di pagare in un attimo utilizzando Google Pay.

E cosa dire del look? I colori disponibili sono tantissimi, ma anche il materiale usato non è da meno. Si potrà optare per cinturini in silicone, in pelle o in acciaio di varie dimensioni e fantasie (come per esempio la stampa coccodrillo, classica e sempre attuale).

Ma entriamo nel vivo della nostra classifica Top 3 dei modelli Smartwatch Fossil più amati dai giovani!

Al terzo posto la collezione Q Modern pursuit con il cinturino in silicone e meccanica al quarzo. Questo modello sportivo appare come un orologio trendy per il look di ogni giorno, ma al suo interno si ritrova tutta la tecnologia smartwatch: connettività, tracking dell’attività e possibilità di ascoltare la propria musica ovunque e in qualunque momento. Preoccupato che la batteria si scarichi? Tranquillo! La batteria degli smartwatch Fossil permettono di utilizzare il tuo tecnologico orologio per circa un anno considerando un utilizzo continuo.

E che dire dei cinturini intercambiabili? Questi orologi smartwatch hanno cinturini compatibili con tutti i cinturini da 20 mm. Scegli il colore e il modello più adatto a te!

Al secondo posto troviamo la collezione Q Venture, per il tuo tempo libero, durante un viaggio o nella tua quotidianità questo smartwatch metterà in risalto tutta la tua grinta e la tua voglia di essere sempre al passo con la moda e la tecnologia. Cassa e cinturino in acciaio inossidabile donano a questo pezzo una durevolezza e un’eleganza senza pari. Il design si sviluppa in diverse colorazioni tutte accattivanti con finiture lucide ed opache.

Al primo posto si posiziona la collezione Q Explorist, personalizzabile in tutto e per tutto, caratterizzata da uno stile alla moda e, al tempo stesso, al passo con le novità tecnologiche. Molte funzionalità accessibili attraverso un ampio display. Caratteristica principale è lo stile multiforme, che donano all’orologio smartwatch un look contemporaneo e giovane. Con un cinturino in pelle intercambiabile e una cassa in acciaio inossidabile la Fossil regala una collezione che diventerà un evergreen degli smartwatch.

L. M.