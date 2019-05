Roberto Crippa è il nuovo sindaco di Ceriano Laghetto

Al sindaco uscente Dante Cattaneo 1250 preferenze per le Europee

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 maggio 2019 – Il nuovo Sindaco di Ceriano Laghetto è Roberto Crippa, vicesindaco uscente e candidato per la lista Crippa Sindaco, Lega, Forza Italia, Lista civica. Ha ottenuto il 57,74% dei voti, con 4 liste in gara. Un risultato straordinario che evidentemente premia il lavoro svolto negli ultimi 10 anni dalla maggioranza uscente. “Sono soddisfatto soprattutto -ha dichiarato il nuovo sindaco Crippa – perché credo che con questo voto gli elettori abbiano voluto esprimere la soddisfazione per quanto è stato fatto nei due mandati precedenti, in cui abbiamo veramente cambiato il modo di amministrare Ceriano, incoraggiandoci a proseguire sulla stessa strada. Ringrazio tutti gli elettori, che con il loro voto hanno dimostrato di apprezzare chi ha saputo essere presente e metterci la faccia sempre, non solo nelle ultime settimane di campagna elettorale”.

Un successo per l’Amministrazione uscente che è stato confermato da un altro risultato straordinario emerso dalle urne per le Europee.

Qui, come noto, era in corsa il sindaco uscente Dante Cattaneo, che a Ceriano Laghetto ha ottenuto ben 1250 preferenze, sulle 16.163 complessive di circoscrizione. Un risultato che, al momento, farebbe dell’ex sindaco di Ceriano Laghetto (rieletto anche in Consiglio comunale con il maggior numero assoluto di preferenze) il secondo dei non eletti della circoscrizione Nord Ovest, considerando la rinuncia del capolista Matteo Salvini.

“Voglio dire grazie a tutti i Cerianesi che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale per le Europee” -dice Dante Cattaneo. “Ho ottenuto un risultato inimmaginabile fino ad un paio di mesi fa. Questo mi spinge a continuare con le battaglie più importanti, sul territorio contro degrado e spacciatori e poi in difesa delle nostre risorse agroalimentari e delle nostre eccellenze del made in Italy”. Per quanto riguarda le comunali, la lista “Orizzonte Comune” ha ottenuto il 33,12% dei consensi, la lista “La Polveriera” il 6,22% e la lista “Per Ceriano-Grande Nord” il 2,92%.

In virtù di questi risultati, nel nuovo Consiglio comunale sono stati assegnati 8 seggi alla lista Crippa Sindaco, 4 alla lista Orizzonte Comune e nessuno alle altre due liste.

