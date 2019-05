ROSA CAMUNA 2019, PREMIATI IN REGIONE I LOMBARDI MERITEVOLI

CERIMONIA DI CONSEGNA AVVENUTA OGGI ALL’AUDITORIUM TESTORI

21 IN TOTALE ECCELLENZE INSIGNITE DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2019 – Sono stati premiati oggi nell’ambito

della cerimonia per la ‘Festa della Lombardia’ i lombardi che si

sono distinti per l’impegno, l’operosità, la creatività, il

coraggio, la generosità e l’ingegno, contribuendo allo sviluppo

economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

PREMIATI ILLUSTRI – Hanno ricevuto il ‘Premio Rosa Camuna 2019′

la ricercatrice Maria Cristina Alberini, l’astronauta Paolo

Angelo Nespoli, la sciatrice Sofia Goggia e il fotografo

giornalista Gabriele Micalizzi. Un Premio Rosa Camuna alla

memoria verrà conferito al dirigente sportivo Arduino

Francescucci, a ritirarlo la figlia Elisabetta.

FESTA LOMBARDIA E’ FESTA DEI LOMBARDI – “La Festa della

Lombardia è la festa dei Lombardi – ha detto il presidente della

Regione nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze

-, oggi abbiamo premiato questi nostri cittadini che hanno

saputo esprimersi nel mondo e contribuire, attraverso le loro

competenze e la loro determinazione, a fare grande la nostra

regione”.

I PREMI SPECIALI DEL PRESIDENTE – I Premi Speciali del

Presidente sono stati invece assegnati all’imprenditore e

presidente dell’Hangar Bicocca Marco Tronchetti Provera e al

celebre chef Carlo Cracco, mentre il ‘Premio Lombardia Montagna’

è andato all’alpinista Marco Confortola.

Sono stati inoltre assegnati i premi ‘Responsabilità civile e

sociale’ a Tina Monaco, che ha saputo usare il teatro e la

didattica per rigenerare luoghi complessi e situazioni sociali

difficili; al presidente del ‘Comitato Amici del Trivulzio

Onlus’, Marco Zanobio; al conduttore televisivo Max Laudadio per

la ‘Associazione ON’ .

MENZIONI A CITTADINI E ISTITUZIONI MERITEVOLI – Sono stati poi

insigniti delle ‘Menzioni Speciali’ i cittadini, le istituzioni

e le associazioni della Lombardia, a cui la Regione ha conferito

il proprio prestigioso riconoscimento ai meriti. Nel dettaglio e

suddivisi per provincia:

PER LA PROVINCIA DI PAVIA – All’Associazione Albero Fiorito

Onlus per l’impegno profuso nell’assistenza alle famiglie in

difficoltà economiche residenti nel territorio della Val

Staffora e dell’Oltrepo Pavese.

PER LA PROVINCIA DI BRESCIA – Ad Alessandro Rambaldini, per i

numerosi successi sportivi, tra i quali il titolo 2018 di

Campione lunga distanza raggiunto nella Corsa in Montagna e

all’Associazione Educazione alla Salute Attiva nella cura del

tumore al seno (ESA) per l’impegno profuso in progetti di

sensibilizzazione e prevenzione.

PER LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – Al Gruppo Sportivo

Disabili di Limbiate per i 30 anni di attività dedicata

all’educazione e formazione dei ragazzi nell’atletica leggera e

nel basket.

PER LA PRVINCIA DI VARESE – Alla Stazione dei Carabinieri ‘Runo

Dumenza’, per l’impegno dedicato al soccorso quotidiano e

nell’assistenza ai cittadini dell’isolata frazione di

Monteviasco, colpita da una frana nel 2018.

PER LA PROVINCIA DI BERGAMO – All’Associazione Federica

Albergoni onlus, per l’impegno nella prevenzione e cura della

leucemia e la divulgazione della cultura della donazione.

PER LA PROVINCIA DI MANTOVA – A Matteo Franzoni per l’impegno

civile a difesa della legalità e della trasparenza, dimostrato a

seguito di estorsioni e vessazioni.

PER LA PROVINCIA DI MILANO – Al Centro Clinico Nemo Fondazione

Serena onlus, per il servizio di cure innovative alle persone

affette da patologie neuromuscolari e a Grazia Vittadini, per

aver contribuito alla crescita della Airbus, rendendola

un’eccellenza mondiale nel settore degli aeromobili.

Infine una Menzione alla Memoria è stata consegnata alla moglie

di Umberto Zanetti che, con la sua poesia e il suo dialetto, ha

portato avanti un prezioso lavoro di divulgazione del territorio

bergamasco.

Di seguito i 5 premiati e relative

motivazioni nell’ambito del Premio Rosa Camuna in occasione de

la ‘Festa della Lombardia’:

1 – ARDUINO FRANCESCUCCI – Alla memoria.

Per l’impegno e la passione con cui si è dedicato, per tutta la

vita, alla storica Polisportiva di Fino Mornasco, contribuendo a

divulgare i valori più autentici dello sport. All’attività di

dirigente sportivo ha unito una grande passione per gli studi

storici e l’impegno a favore degli ammalati: un esempio

straordinario di uomo, dentro e fuori il campo sportivo.

2 – PAOLO ANGELO NESPOLI – Per aver rappresentato con orgoglio

la Regione Lombardia e l’Italia nelle tre missioni spaziali

internazionali (STS-120 nel 2007, ISS-26/27 nel 2011 e ISS-52/53

nel 2017), durante le quali ha trascorso 313 giorni nello spazio

(record italiano di permanenza nello spazio).

Appassionato ricercatore ed abile comunicatore, ha saputo

raccontare con semplicità e competenza il mondo dell’astronomia,

coinvolgendo anche i più giovani a cui insegna che “le stelle

non sono poi così lontane”.

3 – MARIA CRISTINA ALBERINI – Per il suo impegno medico e

scientifico riconosciuto a livello internazionale. Dagli anni

’90 si è dedicata agli studi sulla memoria: a lei si deve la

ricerca sull’Ormone IGF-II, che ha aperto nuove prospettive per

il contrasto al decadimento della memoria nei pazienti con

disturbi cognitivi.

4 – SOFIA GOGGIA – Per i tantissimi e prestigiosi successi

sportivi conseguiti sin dalla più giovane età: dalle vittorie

ottenute nella Squadra Azzurra alla Medaglia d’Oro nella Discesa

libera dei XXIII Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang e la

Coppa del Mondo di discesa libera. Un esempio di carattere,

tenacia e forza di volontà: autentico modello per gli sportivi

di ogni età.

5 – GABRIELE MICALIZZI – Per aver rappresentato, con il suo

lavoro di fotografo e giornalista, il senso più profondo ed

estremo della professione. A rischio della propria vita, ha

documentato i più tragici scenari di guerra con realismo e senza

filtri, senza dimenticare l’umanità oltre l’obiettivo.

PREMI SPECIALI – Di seguito i 2 lombardi insigniti, e breve nota

biografica del Premio Speciale, su proposta del presidente

Fontana:

1. MARCO TRONCHETTI PROVERA – Milanese, classe 1948 è un

imprenditore e dirigente d’azienda italiano. Dal 1992 è

amministratore delegato del gruppo Pirelli, del quale è stato

presidente dal 1996 al 20 ottobre 2015, data in cui ne è

diventato vicepresidente esecutivo. Dal 2001 al 2006 è stato

presidente di Telecom Italia.

2.CARLO CRACCO – Vicentino classe 1965, chef e personaggio

televisivo. Diplomato all’istituto Alberghiero Artusi di Recoaro

nel 1986, fa il grande salto di qualità: a Milano, con Gualtiero

Marchesi ottiene le due stelle Michelin.

Da qui grandi nomi si accostano al suo come Alain Ducasse,

Enoteca Pinchiorri e di nuovo, Gualtiero Marchesi.

PREMI RESPONSABILITÀ SOCIALE:

Di seguito i tre premi Responsabilità sociale:

1. MARCO ZANOBIO (AMICI DEL TRIVULZIO) – Presidente del Pio

Albergo Trivulzio di Milano.

2. MAX LAUDADIO – Pistoiese, classe 1971 è un conduttore

televisivo, attore teatrale e conduttore radiofonico italiano,

noto per essere un inviato del tg satirico Striscia la notizia.

3. MARIA CONCETTA MONACO – Da sempre impegnata nel sociale con

la sua associazione “Coltivare la città” in prima linea per la

riqualificazione delle periferie.

Di seguito il Premio Lombardia Montagna conferito a Marco

Confortola:

1. MARCO CONFORTOLA – Nato nel 1971 a Valfurva, è uno per la

riqual dei più noti alpinisti italiani. Celebri le sue

spedizioni sull’Everest e sul K2.

Di seguito le dieci ‘Menzioni’,

suddivise per Province, assegnate a cittadini e associazioni che

si sono distinti per l’impegno, l’operosità, la creatività, il

coraggio, la generosità e l’ingegno, contribuendo allo sviluppo

economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia, in

occasione del Premio Rosa Camuna, nell’ambito della cerimonia

per la ‘Festa della Lombardia’ e le relative motivazioni.

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – Al Centro Clinico Nemo

Fondazione Serena onlus per il servizio di cure innovative alle

persone affette da patologie neuromuscolari; a Grazia Vittadini,

per aver contribuito alla crescita della Airbus, rendendola

un’eccellenza mondiale nel settore degli aeromobili.

PROVINCIA DI BERGAMO – All’Associazione Federica Albergoni onlus

per l’impegno nella prevenzione e cura della leucemia e la

divulgazione della cultura della donazione. Una Menzione alla

Memoria è stata dedicata a Umberto Zanetti che con la sua

poesia, la sua prosa e il suo dialetto ha fatto conoscere e

amare Bergamo, la sua città, contribuendo con il suo

instancabile e appassionato lavoro alla divulgazione e alla

conoscenza delle eccellenze del territorio bergamasco.

PROVINCIA DI BRESCIA – Ad Alessandro Rambaldini per i numerosi

successi sportivi, tra i quali il titolo 2018 di Campione lunga

distanza raggiunto nella Corsa in Montagna; all’Associazione

Educazione alla salute attiva nella cura del tumore al seno

(ESA) per l’impegno profuso in progetti di sensibilizzazione e

prevenzione.

PROVINCIA DI MANTOVA – A Matteo Franzoni per l’impegno civile a

difesa della legalità e della trasparenza, dimostrato a seguito

di estorsioni e vessazioni.

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – Al Gruppo sportivo disabili di

Limbiate per i 30 anni di attività dedicata all’educazione e

formazione dei ragazzi nell’atletica leggera e nel basket.

PROVINCIA DI PAVIA – All’Associazione Albero Fiorito onlus per

l’impegno profuso nell’assistenza alle famiglie in difficoltà

economiche residenti nel territorio della Val Staffora e

dell’Oltrepò Pavese.

PROVINCIA DI VARESE – Alla Stazione dei Carabinieri ‘Runo

Demenza’ per l’impegno dedicato al soccorso quotidiano e

nell’assistenza ai cittadini dell’isolata frazione di

Monteviasco, colpita da una frana nel 2018.

Redazione