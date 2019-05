Sport, a Rho nasce la squadra di basket femminile “RosAngeles”

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Polisportiva Giosport Rho e Centro Minibasket 2 Erre Sport Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 maggio 2019 – Nuova squadra di basket femminile a Rho, dove sono da poco nate le “RosAngels”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra due realtà cittadine, la Polisportiva Giosport Rho ed il Centro Minibasket 2 Erre Sport Rho, con l’obiettivo di dare nuovo slancio alla pallacanestro femminile in città.

“Il progetto “RosAngels” nasce dall’idea di unire le forze, lavorando insieme con le bimbe che giocano a minibasket sul territorio, per dare a loro una prospettiva cittadina futura, quando avverrà il passaggio al settore giovanile”, sostengono Marta Piva, coordinatrice dell’attività minibasket 2 Erre e Stefano Porta, responsabile del settore femminile della Giosport.

Sono una trentina le bimbe che attualmente frequentano i corsi minibasket nelle due società e che si sono date appuntamento venerdì 24 maggio al Centro Sportivo Molinello, per un allenamento dimostrativo di minibasket femminile e la presentazione del progetto “RosAngels”.

Presente all’evento anche il vice-sindaco della città di Rho, Andrea Orlandi che ha salutato le bimbe presenti augurando alle piccole cestiste una “carriera” ricca di canestri e divertimento: “A Rho il basket femminile ha una grande tradizione e questo progetto riporta l’attenzione sul basket rosa nel nostro panorama sportivo cittadino. Sono inoltre davvero contento che due realtà sportive della città collaborino per portare avanti questo progetto. A tutte le bimbe va l’augurio di proseguire l’attività cestistica portando nuovi successi alla nostra città.”

Redazione