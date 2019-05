SPORT. PUBBLICATI I BANDI PER LA GESTIONE DI TRE IMPIANTI

Le strutture nelle vie Feltrinelli, Brivio e Cilea punti di riferimento, aggregazione e socialità per i quartieri

Milano, 29 maggio 2019 – Sul sito dell’Amministrazione comunale sono stati pubblicati i bandi per l’affidamento in concessione d’uso di tre impianti sportivi di proprietà comunale siti in zone periferiche della città. Si tratta del campo predisposto per il tiro con l’arco in via C. Feltrinelli 12 e degli impianti sportivi in via Brivio 1 e in via Cilea 61.

“L’obiettivo – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – è riqualificare e mantenere attive queste strutture come presidi in contesti sociali popolari e multietnici quali sono quelli territorialmente periferici. Gli impianti sportivi, infatti, sono straordinari veicoli di socializzazione, inclusione e integrazione sociale in contrapposizione a fenomeni di disagio”.

Il campo in erba di via Feltrinelli, di 14.956 mq, con tettoia a copertura degli atleti, da anni costituisce una peculiarità essendo l’unica struttura sportiva del Comune di Milano presente sul territorio cittadino dove è possibile praticare il tiro con l’arco, un punto di riferimento per persone di tutte le età e in particolare per i giovanissimi e le persone diversamente abili.

L’impianto di via Brivio, su una superficie di 5.839 mq, è composto da una palestra per la pallacanestro e la pallavolo con una tribuna da 99 posti, una palestra per la ginnastica al primo piano, spogliatoi e servizi al piano interrato, una piattaforma per la pallacanestro in cemento non illuminata, una piattaforma per la pallavolo in cemento non illuminata e un campo da calcio a 5 in erba sintetica illuminato. La struttura svolge un importante ruolo di promozione dello sport sul territorio cittadino e in particolare nel Municipio 8, tra i più popolosi della città, e di presidio sociale e polo attrattivo e aggregativo per i ragazzi della zona.

L’impianto di via Cilea, su un’area di circa 14.400 mq, è composto da un fabbricato in muratura, due prefabbricati e quattro container ad uso spogliatoio e relativi locali di servizio; un campo di calcio a 7 in erba sintetica, illuminato e scoperto; un campo di calcio a 11 in erba naturale, non illuminato; e una tribuna in acciaio prefabbricata da 90 posti. Anche questo impianto è da sempre un punto di riferimento per la promozione dello sport e per la socializzazione dei cittadini del territorio in Municipio 8.

Per tutti gli impianti in questione l’assegnazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la durata effettiva della concessione, partendo da un minimo di 6 anni, sarà calcolata in funzione degli investimenti che il miglior proponente si impegnerà a realizzare.

