SPRECO ALIMENTARE: UN TOTALE DI 2,5 MILIONI EURO PER CONTRASTARE FENOMENO E GARANTIRE CIBO A CHI NE HA BISOGNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2019 – La Giunta della Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore alle Politiche sociali abitative e

Disabilità, di concerto con l’assessore all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi, ha incrementato di 557.000 euro

le risorse contro lo spreco alimentare per l’annualità 2019/2020

che, in questo modo, ammontano a un totale 2.560.000 euro.

I PROGETTI AMMESSI – I soggetti destinatari dei contributi sono

i dieci enti non profit che si occupano di raccolta e

distribuzione di prodotti alimentari e che sono già stati

ammessi al finanziamento. Di seguito i progetti ammessi,

suddivisi per provincia, numero di ricezione, denominazione

dell’ente capofila, città, livello (1°, 2° o 3°) e titolo.

BERGAMO

– 1 ‘Mt 25 onlus’ organizzazione di volontariato, Bergamo, 1°,

‘Da spreco a risorsa’;

BRESCIA

– 2 ‘Maremosso’ organizzazione di volontariato, Brescia; 2°;

Più uguale meno (+ cibo di qualita’) = (- poverta’ alimentare);

– 3 ‘Tempo libero, società’ cooperativa sociale onlus, Brescia,

1°, ‘Ri.colt.o (Riutilizzare coltivare e orientare)’;

COMO

– 4 ‘Banco di solidarietà di Como’ onlus, Como, 1°, ‘Non di

solo pane 2.0’;

LODI

– 5 associazione Progetto insieme, Lodi, 2°, ‘Fame di diritti’;

MONZA BRIANZA

– 6 associazione ‘Banco alimentare della Lombardia Danilo

Fossati’ onlus, Muggiò, 3°, ‘D.a.r.e. C.i.b.o. in tutta la

Lombardia (Donare alimenti recuperando eccedenze, consolidare

interventi per bisognosi ovunque in Lombardia)’;

– 7 associazione Casa del volontariato, Monza, 1°, ‘Pane e rose

2019-20’;

MILANO

– 8 Fondazione Progetto arca onlus, Milano, 1°, ‘Aggiungi un

posto a tavola’;

– 9 Fondazione Caritas ambrosiana onlus, Milano, 3°, ‘Voi

stessi date loro da mangiare’;

VARESE

– 10 associazione Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane,

Varese, 1°, MENSAna ‘Nutrirsi bene.Aiutarsi meglio’.

INTERESSE REGIONALE SVILUPPARE SISTEMA – “La proposta – ha

spiegato l’assessore alle Politiche sociali abitative e

Disabilità – risponde all’interesse regionale di sostenere e

sviluppare un sistema radicato di raccolta e distribuzione delle

derrate alimentari, con particolare attenzione alla capillarità

delle attività e alla diffusione delle esperienze su tutto il

territorio lombardo”.

SOLIDARIETÀ SOCIALE – “L’obiettivo – ha aggiunto l’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – è consentire la

piena realizzazione sul territorio delle attività di raccolta e

distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini della

solidarietà sociale”.

LA CONVENZIONE – La nuova convenzione approvata illustra

obblighi, responsabilità, modalità d’intervento e compiti

dell’ente non profit che parteciperà al Piano di azione

2019-2020 sul recupero e la distribuzione dei prodotti

alimentari. Regolarizza e tratta costi e modalità di erogazione,

ma anche di obblighi, responsabilità e compiti della Regione.

