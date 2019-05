BULLISMO E CYBERBULLISMO, L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA: DISPONIBILI 60.000 EURO PER TRIENNIO 2019-2021

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale è intervenuto ai lavori della IV

Commissione ‘Attività produttive, istruzione, formazione e

occupazione’ del Consiglio regionale della Lombardia,

relazionando sul progetto Hackathon ‘rispetto e sicurezza in

rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti’.

LEGGE REGIONALE DISCIPLINA INTERVENTI CONTRASTO BULLISMO –

L’assessore, ad inizio seduta, ha ricordato la legge regionale 1

del 2017 sulla ‘disciplina degli interventi regionali in materia

di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del

cyberbullismo’ che affida alla Regione il compito di promuovere

e sostenere interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno

del bullismo e del cyberbullismo.

“Sono previste, attraverso campagne di sensibilizzazione e di

informazione per gli studenti e le loro famiglie – ha detto

l’assessore – iniziative di carattere culturale, sociale, corsi

di formazione per il personale scolastico, programmi di sostegno

in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di

cyberbullismo e programmi di recupero”.

PREVISTA NUOVA CONVENZIONE CON UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

-Sono diversi gli assessorati coinvolti nel progetto. Prevista

la sottoscrizione di una nuova convenzione con l’Ufficio

Scolastico Regionale per la Lombardia, per attuare nel triennio

2019 – 2021, altre edizioni dell’Hackathon e dare continuità

all’iniziativa già realizzata lo scorso anno, capofila l’IIS

(Istituto Professionale di Istruzione Secondaria Superiore)

‘Andrea Ponti’ di Gallarate(VA).

“Nel 2018 – ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza – hanno

partecipato circa 300 studenti lombardi, dai 14 anni in su, che

si sono confrontati su questi 6 temi: I Social; Youtube;

Videogiochi; Web Reputation; Hate Speech; Fake News. Lo scorso

14 novembre sono state premiate i migliori progetti dei ragazzi

nel corso di una cerimonia tenutasi a palazzo Pirelli”.

Per le edizioni del triennio 2019 2021 la Regione ha stanziato

60.000 euro (20.000 annui).

COS’E’ L’HACKATHON – L’Hackathon è una maratona, che si può

svolgere in una o più giornate, durante le quali si confrontano

squadre di allievi che lavorano su un tema specifico per di

realizzare un prodotto che dovrà essere presentato ad una

commissione che individuerà il vincitore. Il valore formativo

dell’Hackathon è quello di sollecitare gli studenti a lavorare

in team, di esercitarsi nel public speaking e di trovare

soluzioni su questioni specifiche, con una attenzione

particolare agli aspetti tecnologici e informatici.

Redazione