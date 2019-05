Calvignasco. Successo per la II edizione del Concorso di Bellezza e Bravura dedicato ai Nostri Amici a Quattro Zampe

(mi-lorenteggio.com) Calvignasco, 30 maggio 2019 – Grande successo di Pubblico per la Seconda Edizione del Concorso di Bellezza e Bravura dedicato ai Nostri Amici a Quattro Zampe Che si è tenuto al parco Aldo Moro di Calvignasco ( appena rinnovato di giochi e attrazioni per i più piccoli) gremito di partecipanti arrivati dai Comuni limitrofi e da varie località della Regione Lombardia, organizzato dagli allevatori di cani e gatti titolari dei seguenti allevamenti :

Casadolcecosi di Casorate Primo British Shorthair,

Apriti cielo Britishshorthair

Rozzano,

Casadolcecosi Imperial pride

Pensione gatti

Motta Visconti,

Mamatilda

Cavalier king maltesi

Rozzano.

I Quattro amici che hanno iniziato la loro attività per pura passione, oggi sono i più ricercati del continente per l’acquisto degli animaletti del genere, durante la giornata sono stati organizzati vari concorsi di bellezza, bravura e simpatia che hanno coinvolto i bellissimi esemplari di cani Cavalier King oltre che di altre decine di razze meticci compresi, durante la giornata i centinai di avventori hanno potuto godersi l’esposizione dei magnifici gattini di razza Britishshorthair oltre che assaporare i prodotti Caseari dell’Azienda Agricola Accadi Di lissi Luigi.

Sempre durante il pomeriggio, sono state organizzate 3 lotterie con magnifici premi dove tutto il ricavato è stato devoluto all’associazione Onlus che gestisce i bambini Diversamente abili Una Mano Per di Voghera.

Durante la manifestazione presentata dallo show Man Ghyblj hanno preso parola l’assessore ai Servizi Sociali Mariella Rubinelli, il Vice Sindaco Emilio Bossi è il Sindaco di Calvignasco Giuseppe Gandini che con il suo intervento non solo si è congratulato per la bella iniziativa che ha coinvolto tutti i Calvignaschesi ma ha anche dato accenni di prossime iniziative di aggregazioni che vedranno coinvolti ancora una volta i cittadini di Calvignasco e non solo insomma una magnifica giornata all’insegna del divertimento del conoscimento di bellissimi cani e gatti porgendo una mano al Sociale… le prossime edizioni saranno itineranti per l’Italia per informazioni : Info@casadolcecosi.com

