Ceriano – Già formata la nuova Giunta Crippa

Due donne e due uomini, Dante Cattaneo vicesindaco

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 30 maggio 2019 – Mercoledì pomeriggio alle 18, a poco più di 48 ore dalla proclamazione a sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa ha firmato i decreti di nomina dei quattro assessori che compongono la nuova Giunta comunale. Una nomina in tempi record con l’obiettivo di rendere subito operativa la squadra, pronta ad affrontare una serie di questioni impellenti che hanno subito un inevitabile rallentamento legato alla campagna elettorale e ai sui vincoli. Ecco l’elenco dei quattro assessori nominati. Dante Cattaneo è il vicesindaco ed assessore con le deleghe a Istruzione, Servizi Sociali, Sicurezza, Manutenzioni, Centro Storico, Pubbliche Relazioni, Rapporti con la Stampa, Personale, Anagrafe e Protocollo. Romana Campi è assessore con le deleghe a Cultura, Tempo Libero, Commercio e Attività Produttive. Antonio Magnani è assessore con le deleghe ad Ambiente, Urbanistica, Rapporti Con Enti/Partecipate e Protezione Civile. Antonella Imperato è assessore con le deleghe a Frazione Dal Pozzo, Affari Generali, Giovani e Protezione Animali. Restano in capo al sindaco le deleghe a Finanze, Patrimonio, Lavori Pubblici, Grandi opere e Frazione Villaggio Brollo.

“Siamo già operativi, non intendiamo perdere tempo, ripartiamo da dove eravamo rimasti prima delle elezioni” – commenta il nuovo sindaco Roberto Crippa. “Nella scelta delle persone che condivideranno con me questo impegno amministrativo ho voluto tenere conto delle indicazioni chiare emerse dal voto dei cittadini. I numeri che escono dalle urne valgono molto più di tante parole al vento sentite in queste ultime settimane. I risultati dicono molte cose e nel nostro caso hanno detto che i Cerianesi si fidano di noi e apprezzano il nostro modo di amministrare. Questo mi riempie d’orgoglio e mi dà coraggio per proseguire con ancor maggiore determinazione sui percorsi già bene avviati. Nell’indicazione delle deleghe ho voluto dare un’impronta personale, introducendo anche temi specifici che hanno bisogno di un’attenzione particolare”. “Il successo raccolto dalla nostra lista è un riconoscimento importante per il lavoro fin qui svolto e per questo voglio dire anche io il mio grazie ai cittadini cerianesi” -aggiunge il vicesindaco Dante Cattaneo. “Ci avete dato di nuovo fiducia e noi sapremo ripagarla con l’impegno di cui siamo capaci, che avete già potuto sperimentare e che avete dimostrato di apprezzare con il voto. Andiamo avanti ancora più determinati al servizio di Ceriano e dei Cerianesi”.