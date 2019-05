Come giocare d’azzardo in maniera sicura senza cadere nel vizio

Milano, 30 maggio 2019 – Anche se il gambling può rivelarsi una pratica molto divertente e coinvolgente, è altresì un mezzo di svago molto pericoloso. Una verità molto scomoda, che molti giocatori tendono ad obliare, è che moltissimi appassionati di betting tendono, solitamente, a perdere le proprie scommesse e, di conseguenza, anche i propri soldi. Questo avviene non solo per quanto riguarda i casinò o le scommesse sportive ma un pò per tutti i giochi di betting comprese lotterie online e molto altro.

Il giocatore che ha guadagnato molto duramente i propri soldi, insomma, i giocatori devono conoscere i rischi del gioco d’azzardo e tutti gli ostacoli ed impedimenti ad esso associati ed imparare, soprattutto, a come proteggersi nel caso in cui cadano nella dipendenza del gioco d’azzardo.

Quando non si riesce a dirsi stop

Un giocatore problematico è un giocatore che non sa effettivamente quando mettere un punto fermo al gioco d’azzardo. E’ il classico che non riesce a smettere di scommettere anche a costo di perdere tutto piuttosto di tentare di vincere il jackpot da 1 milione di euro. In questo modo continuano a perdere i loro preziosi e sudati guadagni anche quando sono consapevoli che sta avvenendo un processo negativo sulle loro condizioni finanziarie, relazionali e sulla propria carriera di studente e di lavoratore.

Dal momento che il gioco d’azzardo può davvero rischiare di rovinarti la vita, bisogna imparare a tutelarsi e imporsi dei limiti prima che sia troppo tardi.

Il betting non è un modo per guadagnare soldi facilmente

La chiave d’oro per giocare d’azzardo in maniera sicura è dimenticarsi categoricamente che il betting sia un modo per arricchirsi più facilmente. E’ molto importante capire che che i punti vendita di giochi nei casinò e sui siti di gioco d’azzardo online gestiscono l’attività con l’ovvia intenzione di ricevere una qualche forma di profitto da tutto ciò. Ovviamente, è facile capire che un bookmaker guadagni molti più soldi in scommesse di quanti ne rilasci in vincite o jackpot vari.

Gli studi garantiscono che quanto noi vinciamo è un importo più basso rispetto a quello che noi giochiamo per cui è da tenere a mente che il gioco d’azzardo è, per l’appunto, un gioco e non un modo alternativo per campare.

Un altro aspetto molto importante del gioco d’azzardo è che non bisogna mai e poi mai giocare di più di quanto non si possa perdere. Insomma, non bisogna mai arrivare al punto tale di dover mettere mano ai soldi delle bollette o delle rate o dei mutui per giocare. I beni primari non possono essere messi al posto del betting (Eurobet).

Il giocatore d’azzardo non deve, pertanto, diventare vittima della sconfitta. Perdere è qualcosa di perennemente ammesso e concesso tanto nella vita quanto nel gioco d’azzardo per cui sarà meglio che il giocatore medio impari a convivere sia con la buona sorte che con la cattiva sorte.

La gestione del bankroll e del proprio tempo

La gestione del bankroll, poi, è un aspetto essenziale del gioco d’azzardo sicuro. Prima di piazzare una scommessa (WeAreBettors), i giocatori devono determinare esattamente quanto possono permettersi di perdere e, avendo perso tale importo, devono convincersi ad abbandonare momentaneamente il gioco d’azzardo. Allo stesso modo, gli esperti consigliano di non utilizzare immediatamente le proprie vincite in nuove scommesse. Se abbiamo vinto un importo considerevole è sempre meglio godersi quanto vinto piuttosto di rischiare di perdere tutto.

La gestione del tempo, poi, è importante tanto quanto la gestione del bankroll. In questo modo i giocatori eviteranno di perdere molti soldi e molto tempo rimanendo ancorati ad un tavolo da gioco.

In ultima analisi, i giocatori non dovrebbero mai fare uso del gioco d’azzardo per allontanarsi da situazioni di vita sgradevoli. Il gioco d’azzardo non può essere usato come indicatore del proprio umore, ascendente o discendente. Insomma, il gioco d’azzardo è un ottimo modo per trascorrere il tempo con gli amici o coi parenti ma non deve trasformarsi in un vizio o, peggio, in un’ossessione.