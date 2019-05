Gaggiano. 14enne di Trezzano colta da malore a scuola, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 30 maggio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, una ragazzina di 14 anni, residente a Trezzano sul Naviglio, che frequenta l’Istituto Comprensivo Bramante, sito in via al Cornicione, 41, mentre era a scuola è stata colta da malore per una intossicazione da farmaci.

(foto di Antonio Varieschi)

Sul posto è atterrato l’elisoccorso e dopo le prime cure, la ragazzina è stata portata in codice rosso all’ospedale Buzzi di Milano con un’ambulanza della Croce Oro Gaggiano.

Per capire quanto avvenuto sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Vittorio Aggio