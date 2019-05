La Città che Ti Piace sotto le Stelle: cinque venerdì di festa cittadina ad Abbiategrasso

Da venerdì 7 giugno torna la fortunata kermesse di Confcommercio Abbiategrasso e Comune di Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 maggio 2019 – Cinque venerdì di festa cittadina; cinque serate di intrattenimento che accontentano i grandi come i più piccoli; cinque notti bianche formato mignon. Torna, con grande gioia dei cittadini e non solo, la rassegna La Città che Ti Piace sotto le Stelle, ideata e organizzata da Confcommercio Abbiategrasso e Comune di Abbiategrasso. La formula vincente è la stessa di ogni anno: dalle 18.30 alle 24.00 il venerdì è un tripudio di negozi aperti, tavolini a cielo aperto, momenti musicali e gustosi, associazioni culturali e sportive che si raccontano, spettacoli, giochi, bancarelle di hobbisti e allestimenti creati ad hoc negli angoli più pittoreschi del borgo.

Le vie del centro sono piene di attrazioni: da Corso San Pietro alla rotonda di Via Palestro, dalle piazze Marconi e Castello ai Corsi Italia e XX Settembre, passando per Corso Matteotti, San Martino, Passaggio Centrale e Via Borsani, senza dimenticare Via Cantù, via Annoni, Vicolo Cortazza, Viale Manzoni, Vicolo Santa Maria, Via Magenta e tanti altri luoghi abbiatensi da vivere in una notte davvero speciale. Insomma: un tripudio di eventi che vedono la componente commerciale attiva più che mai per offrire alla cittadinanza una proposta di qualità. Primo appuntamento venerdì 7 giugno, per poi continuare il 14, 21 (Festa Europea della Musica) e 28 giugno e il 5 luglio. Buon divertimento!