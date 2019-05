Presentazione Osservatorio permanente sicurezza visitatori internazionali a Milano

Iniziativa di Osservatorio metropolitano e Where Milan in collaborazione con Centrale District

Al via sondaggi incrociati su visitatori internazionali e addetti dell’hospitality

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2019 – Lunedì 3 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, al Four Points by Sheraton Milan Center (via Gerolamo Cardano, 1), si terrà la presentazione dell’Osservatorio permanente per i visitatori internazionali, una piattaforma online e un presidio di raccolta dati rivolto ai visitatori internazionali e ai professionisti dell’hospitality ideato per misurare l’incidenza della percezione sulla contabilità dei reati, e quindi la reputazione di Milano all’estero. L’iniziativa è di Osservatorio metropolitano e Where Milan, in collaborazione con Centrale District.

Nel corso dell’incontro si parlerà di stato dell’arte della sicurezza, percezione e buone pratiche per migliorare in riferimento a Milano come città appetibile sul profilo del richiamo internazionale e sarà presentata una ricerca rivolta condotta su un campione di albergatori del capoluogo.

Saranno presenti: Arianna Censi, vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Gianmarco Senna, presidente commissione Attività produttive di Regione Lombardia, Maurizio Naro, presidente APAM – Associazione Albergatori Milano, i presidenti del Municipio 2 e 9, Andrea Jarach di Where Milan, Bruno Dapei, Direttore dell’Osservatorio metropolitano, Consuelo Hernandez, Centrale District, il Commisssario Capo, Eleonora Zanolio, Responsabile dell’Unità specialistica operativa, il Commissario Marta Tampieri, del Nucleo Reati Predatori dell’Unità specialistica operativa, Lucia Cavaciuti (Cisco), Bruno Motta (Vodafone): (in)Hospitality in an (in)Secure World confermato, Fabio di Venosa, Federpol nazionale, Giacomo Mannheimer.

