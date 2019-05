Rozzano. Estorce denaro a donna malata, in manette 38enne

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 30 maggio 2019 – I Carabinieri della locale Tenenza, durante un servizio di controllo del territorio e al termine di immediate indagini, ha tratto in arresto in flagranza un italiano classe 1981, originario di Rozzano, nullafacente, censurato, responsabile del reato di tentata estorsione aggravata, commesso ai danni di una italiana classe 1964, affetta da alcune patalogie.

I militari, nella circostanza, a seguito di segnalazione pervenuta sul 112 NUE, sorprendevano il predetto mentre, sulla pubblica via, inveiva contro la stessa minacciando di percuoterla violentemente se non gli avesse corrisposto la somma di euro 100.

I successivi accertamenti e hanno consentito di appurare altresì che la parte offesa, in passato, aveva già subito analoghe condotte criminose, versando al reo la somma complessiva di euro 350. Sono in corso approfondimenti investigativi al fine di identificare ulteriori vittime.

Arrestato, espletate formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Milano-San vittore

