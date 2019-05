SICUREZZA, ASSESSORE REGIONE HA PREMIATO PROGETTO ‘INSIEME PER LA LEGALITÀ’

INIZIATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE LOMBARDE

CONSEGNATA TARGA AD ALLIEVI IIS ‘MOSÈ BIANCHI’ DI MONZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2019- L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale ha preso parte, questa mattina, a

Milano, al Belvedere ‘Jannacci’ di Palazzo Pirelli, alla

cerimonia di premiazione del ‘Progetto Interforze di Educazione

alla Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di

Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza insieme per la

legalità, in memoria delle vittime del dovere’ per l’anno

scolastico 2018/19, rivolto agli studenti delle scuole

secondarie di primo e secondo grado della Lombardia.

20 SCUOLE, 3.000 STUDENTI, 42 ORE DI LEZIONE – Sono stati

complessivamente 20 gli istituti scolastici partecipanti, delle

province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Varese, e

oltre 3.000 gli studenti coinvolti. Hanno preso parte a 42 ore

di lezione, in cui sono stati trattati i temi del cyberbullismo

e cyberstalking, i problemi legati all’assunzione di droghe e

all’abuso di alcool, il gioco d’azzardo e l’operato dei militari

in Italia e all’estero. Approfondite, inoltre, le storie delle

vittime del dovere, che hanno sacrificato la propria vita in

nome dello Stato.

GIUNTA LOMBARDA VICINA A VITTIME DOVERE, STANZIATI 60.000 EURO –

“Come Giunta regionale – ha dichiarato l’assessore – abbiamo

dimostrato vicinanza alle vittime del dovere e alle loro

famiglie, stanziando un fondo di 60.000 euro, che potrà essere

aumentato”.

TARGA A IIS ‘MOSÈ BIANCHI’ DI MONZA – L’assessore ha consegnato

una targa a due studentesse della 4 P SIA dell’IIS ‘Mosè

Bianchi’ di Monza, per essersi distinte, con il loro elaborato

multimediale denominato ‘Caporetto’, all’interno della sezione

tematica ‘Vittime del dovere, patrimonio etico della nazione –

in collaborazione con associazione vittime del dovere’.

IL ‘GRAZIE’ ALL’ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE – “Un sentito

ringraziamento – ha concluso l’assessore – va a Emanuela

Piantadosi, presidente dell’Associazione ‘Vittime del dovere’,

che, come ogni anno, realizza questa importante manifestazione

che avvicina gli studenti alle tematiche della legalità, del

rispetto delle diversità e racconta storie molto particolari di

chi per lo Stato o per gli ideali di giustizia ha sacrificato la

propria vita”.