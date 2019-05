Al via da Brescia “Slow Ride Italy”, il primo progetto italiano dedicato al mototurismo enogastronomico

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 31 maggio 2019 – “Slow Ride Italy”, il primo progetto

italiano dedicato al mototurismo enogastronomico. L’iniziativa

è stata presentata oggi dall’assessore al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda di Regione Lombardia Brescia. Si tratta di

un’iniziativa realizzata dall’Associazione Slow Ride Italy

nell’ambito del bando ‘Wonderfood & Wine’ promosso da Regione

Lombardia e realizzato in collaborazione con Unioncamere

Lombardia per la promozione di Sapore inLombardia, in

partnership con il Consorzio di tutela Grana Padano, Unione

italiana vini, Gruppo Wise e in collaborazione con Coldiretti

Lombardia.

LOMBARDIA TERRA DELLE DUE RUOTE – “La Lombardia è una terra

vocata alle due ruote – ha detto l’assessore regionale al

Turismo – e il mototurismo permette di scoprire le bellezze

della nostra regione in maniera slow: in sella ai centauri si

parte alla conquista di territori dal grande fascino. Emozioni,

sensazioni e immagini che possono essere apprezzate grazie ad un

‘turismo dolce ma graffiante’, un tour in tutta tranquillità tra

paesaggi, ambienti e luoghi d’arte impareggiabili, apprezzando

itinerari enogastronomici e sapori unici”.

SLOW RIDE ITALY – ‘Slow Ride Italy’ studia itinerari legati al

mototurismo enogastronomico e agroalimentare, passando per i

territori più suggestivi della Lombardia e facendo tappa nelle

strutture ricettive rurali, nelle aziende agricole, nelle

numerose cantine presenti sul territorio. I percorsi, solo su

strade locali, guidano nei posti più esclusivi che celebrano il

bello e il buono dei nostri territori.

Un progetto, dunque, che permette la valorizzazione di fattori

di eccellenza del turismo lombardo, dall’enogastronomia alla

scoperta di borghi di straordinaria bellezza.

TURISMO ENOGASTRONOMICO – “Il turismo enogastronomico – ha

aggiunto l’assessore regionale – si lega perfettamente al mondo

dei motori e sempre più spesso orienta le scelte di viaggio del

turista, alla ricerca di esperienze uniche e da ricordare nel

tempo”.

La Lombardia vanta 250 eccellenze agroalimentari tradizionali,

20 Dop (con il Grana Padano che è il prodotto più consumato del

mondo), 14 Igp e 41 vini a denominazione tra Docg, Doc e Igt. Il

food si conferma una delle principali motivazioni di viaggio del

turista contemporaneo perché consente al viaggiatore di entrare

in contatto, in modo autentico, con i territori e le comunità.

Meglio ancora se queste scoperte si possono fare in sella ad una moto.

