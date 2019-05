ANTONIO CONTE E’ IL NUOVO ALLENATORE DELL’INTER

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2019 – Antonio Conte, nato a Lecce il 31 luglio 1969, è il nuovo allenatore dell’Inter F.C..

“Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano – ha dichiarato il Presidente nerazzurro Steven Zhang -. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo”.

“Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta – ha commentato Antonio Conte, nuovo tecnico dell’Inter -. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l’Inter per la Società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l’Inter dove merita”.

#WelcomeAntonio l’hashtag sul sito ufficiale della squadra di calcio milanese.

La nomina è avvenuta dopoché ieri l’ FC Internazionale Milano ha comunicato che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Redazione