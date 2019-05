Auto in fiamme sull’A1 prima di Melegnano e due incidenti sulla Tangenziale Ovest

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2019 – Stamane, disagi al traffico si sono verificati sul tratto autostradale milanese dell’A1 in direzione nord e in Tangenziale Ovest in direzione nord.

Prima del casello di Melegnano, all’altezza di San Zenone al Lambro, in direzione nord, una BMW ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente è riuscito ad accostare il veicolo senza rimanere coinvolto dalle fiamme e senza coinvolgere altri veicoli. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lodi, che hanno domato le fiamme.

Contemporaneamente, lungo la Tangenziale Ovest, due tamponamenti sono avvenuti, uno alle 8.00, in direzione nord, nel tratto tra gli svincoli di Assago Milanofiori e Corsico/Gaggiano, Qui per un tamponamento tra un veicolo e un mezzo pesante, un 48enne è stato portato all’ospedale San Carlo in codice verde.

Un altro incidente è avvenuto intorno alle ore 8.40, sempre in direzione nord, nel tratto Rozzano /Quinto de’ stampi – SS, 35, quando per un tamponamento tra due veicoli sono rimasti coinvolti un uomo di 28 anni e uno di 36 anni. Uno di questi è stato portato all’Humanitas in codice verde.

In tutti e tre i sinistri è intervenuta la Polstrada per tutti i rilievi e accertamenti.

V. A.