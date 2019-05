Basiglio – Camminiamo insieme nell’ambiente

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2019 – Si terrà domenica 9 giugno “La camminata” nel verde di Basiglio organizzata da “La casa delle associazioni” e patrocinata dall’amministrazione comunale. L’iniziativa era stata rimandata a causa del maltempo.

Partendo alle ore 10 da piazza Monsignor Rossi, si percorrerà insieme un tragitto che condurrà lungo circa 5 km nelle campagne, facendo ritorno in piazza. Sarà l’occasione per conoscere meglio il territorio e le ricchezze ambientali del nostro Comune e per imparare facili alternative alla portata di tutti per evitare il consumo di plastica monouso.

Per dire stop all’usa e getta, infatti, l’edizione 2019 sarà improntata al tema “Plastic free”. Quindi, non saranno presenti bottigliette, bicchieri o buste di plastica. Si invitano i partecipanti si a portare con sé una borraccia e uno zainetto o una borsa di stoffa per i regali che verranno distribuiti.

Il percorso non è adatto a biciclette o passeggini: i genitori con bambini piccoli possono partecipare utilizzando fasce o zaini.

Solo per gli adulti è richiesto un contributo di 5 euro come sostegno delle spese sostenute dalla Casa delle Associazioni. Tutti i partecipanti saranno “premiati” con prodotti naturali e a km zero e per i bambini sono previste “bombe speciali”.

Per confermare la presenza: casaassociazionibasiglio@gmail.com.

Redazione